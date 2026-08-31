Dónde ubicar la lengua de suegra en primavera, según el Feng Shui

La lengua de suegra se convierte en una aliada del Feng Shui para revitalizar ambientes y establecer límites energéticos positivos en casa.

La planta conocida comúnmente como "lengua de suegra" tiene especial relevancia con el inicio del mes de septiembre. La llegada de la primavera es vista por el Feng Shui como una etapa idónea para revitalizar el flujo energético de la vivienda.

Dónde ubicar la lengua de suegra En esta corriente filosófica, las plantas funcionan como reguladores de la energía que circula en los ambientes. Las hojas erguidas y afiladas de la sansevieria representan firmeza, protección y el establecimiento de límites saludables.

La lengua de suegra es muy resistente. Shutterstock Es por eso que la entrada principal es el punto de colocación más sugerido por actuar como filtro protector ante vibraciones del exterior. Se recomienda situarla a un lado de la puerta de acceso, sin entorpecer el paso.

En tanto, los recibidores, balcones o zonas próximas a las ventanas resultan aptos, siempre que cuenten con una iluminación indirecta adecuada.

A nivel botánico, se destaca por su notable resistencia y baja demanda de riego. Sin embargo, para preservar su desarrollo óptimo se deben considerar algunas cuestiones.