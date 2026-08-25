El secreto para hacer crecer la lengua de suegra: solo necesitás un ingrediente que todos tienen en casa

El remedio casero consiste en regar la planta cada 2 o 3 semanas con agua de arroz que se prepara en casa y en pocos minutos.

El truco del arroz para potenciar el crecimiento de la lengua de suegra.

La Sansevieria o lengua de suegra, popularmente conocida como lengua de suegra, se ha consolidado como una de las plantas de interior más demandadas gracias a su capacidad para transformar cualquier espacio sin exigir demasiado tiempo. Su tamaño adaptable permite ubicarla en diversos rincones de la casa, convirtiéndola en la opción ideal para principiantes en la jardinería.

Aunque es una especie de desarrollo pausado, existe un truco casero a base de agua de arroz que promete acelerar su crecimiento si se aplica como riego cada dos o tres semanas.

Cómo hacer agua de arroz en casa Para preparar este abono orgánico y casero, solo hay que seguir estos pasos:

Lavar el arroz: Enjuagá una taza de arroz crudo con agua a temperatura ambiente, asegurándote de no agregar sal, aceites ni ningún tipo de condimento.

Conservar el líquido: Guardá el agua blanquecina obtenida tras el lavado en un recipiente o frasco limpio.

Reposo breve: Dejá descansar el líquido durante un par de horas antes de utilizarlo para que se concentren los compuestos.

Aplicación: Regá directamente la base de la planta con esta preparación en reemplazo del riego habitual. El almidón, el potasio y los nutrientes liberados por el grano estimulan el desarrollo foliar y fortalecen las raíces. El agua de arroz puede potenciar el crecimiento de la lengua de suegra. Imagen creada con IA MDZ Otros cuidados para la lengua de suegra Más allá de este fertilizante natural, la lengua de suegra requiere de ciertos cuidados básicos para asegurar su durabilidad en el hogar:

Si bien es extremadamente resistente a rincones oscuros, prefiere espacios con abundante luz indirecta. Al tener un desarrollo lento de por sí (suele producir solo entre tres y cuatro hojas nuevas por año), una buena dosis de claridad ayuda a dinamizar su crecimiento.