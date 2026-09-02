El iPhone 16 Pro Max a precio de oportunidad: cuánto cuesta en Walmart y cómo traerlo a Argentina

Para acceder a la atractiva oferta del iPhone 16 Pro Max en Walmart México, los compradores argentinos deberán recurrir a servicios de courier privado para su envío y trámites aduaneros.

Hoy los usuarios buscan celulares inteligentes equipados con procesadores potentes y baterías capaces de afrontar extensas jornadas de trabajo o entretenimiento. Sin embargo, estos dispositivos de gama alta suelen tener costos prohibitivos para el bolsillo local. Por eso, las ofertas internacionales en plataformas como Walmart México captan rápidamente la atención de los compradores argentinos.

En esta oportunidad, la tienda liquidó el iPhone 16 Pro Max, el tope de gama de Apple que destaca por sus funciones premium. La baja drástica en su precio responde a la rotación de stock tras el desembarco de las nuevas generaciones de la marca.

Los puntos fuertes del iPhone 16 Pro Max:

Autonomía y batería: Muestra una mejora sustancial frente a sus antecesores. Con la condición de batería al 100%, garantiza extensas horas de pantalla encendida. Con un uso cotidiano enfocado en redes sociales y mensajería, la autonomía se extiende fácilmente hasta un día y medio; mientras que con videojuegos de alta exigencia gráfica o grabación de video en 4K requerirá una recarga en la jornada.

Pantalla de 6,9 pulgadas: Su panel Super Retina XDR es ideal para disfrutar de contenido multimedia. Al reducir los bordes al mínimo, el aprovechamiento frontal es total y la Dynamic Island se integra de forma más orgánica. Además, la fidelidad de color ofrece una calidad de imagen hiperrealista. No te pierdas el video del iPhone 16 Pro Max Precio de oportunidad y condición del equipo El smartphone está publicado en Walmart México a $14.999 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a unos $1.080.000 pesos argentinos. Un valor sumamente competitivo frente a los precios locales que superan ampliamente los dos millones de pesos. Cabe destacar que se trata de un equipo Reacondicionado (Refurbished), inspeccionado y verificado por el equipo técnico de Walmart para garantizar su correcto funcionamiento estético y operativo.