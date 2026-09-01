Walmart liquida el Motorola Moto G06: cuesta mucho menos que en Argentina y tiene pantalla brillante y fluida

El Motorola Moto G06, con pantalla de 120 Hz y resistencia IP64, se ofrece en Walmart México a un precio que tienta al comprador argentino, aunque hay que considerar costos de envío.

El Motorola Moto G06 se posiciona como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan un celular con pantalla grande y buena resistencia a un precio bastante razonable. Lo mejor de todo es que el dispositivo se encuentra de oferta en Walmart México a un valor que tienta al comprador argentino.

Es un teléfono sumamente completo para tareas básicas y medias. Su principal atractivo reside en su pantalla LCD de 6,88 pulgadas, resolución HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, una característica poco habitual en este rango de precio que permite navegar por las aplicaciones con fluidez y disfrutar de contenidos multimedia con excelente fluidez visual.

Las características más destacadas del celular son su rendimiento y su resistencia. En su interior alberga un procesador ideado para la gama de entrada, diseñado para optimizar el funcionamiento general y cuidar el consumo de batería, además de incluir mejoras de software para la estabilidad del sistema y la gestión de recursos.

El celular perfecto para principiantes que está de oferta en Walmart. Archivo Asimismo, cuenta con certificación IP64 contra salpicaduras y polvo, además de protección Corning Gorilla Glass 3 en el cristal de la pantalla para prevenir rayones y daños ante caídas leves.

¿Conviene la oferta de Walmart? El smartphone está publicado en Walmart México por $2.899 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a unos $256.978 pesos argentinos. La oferta resulta muy tentadora si se considera que en el mercado local el mismo modelo ronda los $329.000 pesos.