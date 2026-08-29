Walmart tiene en oferta un Motorola Edge 60 Fusion con pantalla OLED y precio increíble

Quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más encontrarán en Walmart el Motorola Edge 60 Fusion con un diseño premium y pantalla OLED.

El Motorola Edge 60 Fusion baja fuerte su precio en Walmart y se vuelve una de las mejores opciones dentreo de la gama media.

Walmart sorprende con una oferta ideal para quienes buscan renovar el celular sin pagar de más. En esta oportunidad, el Motorola Edge 60 Fusion aparece con un descuento muy conveniente que combina un diseño premium, una pantalla de alta calidad y prestaciones pensadas para un uso exigente.

La marca Motorola se caracteriza por ofrecer dispositivos que brindan una experiencia de usuario muy cercana a la de los modelos tope de gama, pero con un precio considerablemente más accesible.

Una de las características más destacables de este smartphone es su pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+. Esta tecnología garantiza imágenes con un nivel superior de detalle, contraste y colores precisos, resultando ideal para consumir redes sociales, mirar series o jugar con gran fidelidad visual.

Asimismo, el aspecto estético juega un papel fundamental. El Motorola Edge 60 Fusion ostenta un cuerpo estilizado y delgado con bordes curvos y materiales que simulan un acabado de alta gama. Esta combinación resulta clave en la rutina diaria: permite sostener el teléfono con comodidad en la mano o llevarlo en el bolsillo sin que resulte pesado ni se deslice fácilmente.