Walmart tiene un Samsung con 20% de descuento y cuesta menos de $630.000 al cambio: cómo comprarlo desde Argentina

El Samsung Galaxy A57, destacado por su diseño, pantalla y resistencia IP68, puede adquirirse en Walmart con un precio tentador para los argentinos.

Renovar el celular sin gastar una fortuna y sin renunciar a las últimas actualizaciones es posible gracias a una nueva oferta de Walmart México. En esta oportunidad, el Samsung Galaxy A57 bajó un 20% su precio y se convierte en una opción tentadora para el mercado argentino.

El dispositivo pertenece a la aclamada Serie A de Samsung, una línea que destaca por ofrecer un equilibrio idóneo entre calidad de pantalla, sistema de cámaras, autonomía y soporte de software a largo plazo.

Sin dudas, uno de sus puntos más fuertes es el diseño. Se trata de un equipo estilizado y liviano con acabado brillante, marco reforzado y certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Además, suma la protección Corning Gorilla Glass Victus+, un detalle que añade un plus de durabilidad para el uso intensivo cotidiano.

El celular que parece premium alcanza un precio muy bajo en Walmart. Archivo Por su parte, la pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con marcos reducidos e integración de la tecnología Vision Booster optimiza la visualización de contenidos en cualquier condición de luz. Es una alternativa ideal para quienes consumen redes sociales, juegan o miran series en movimiento.

La oferta de Walmart La propuesta de la tienda mexicana resulta atractiva porque rebaja el equipo a $6.997 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a unos $623.930 pesos argentinos. La diferencia es significativa, ya que en tiendas digitales de Argentina el mismo modelo suele rondar entre los $800.000 y el millón de pesos.