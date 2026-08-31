Veterinaria alerta por los perros salchicha: el error común que puede afectar su columna para siempre

La veterinaria Eri advirtió que los saltos diarios pueden generar microlesiones en la columna de los perros salchicha, incrementando el riesgo de hernias de disco.

El perro salchicha se volvió muy popular en los últimos años.

Los perros salchicha (Dachshund) enamoran por su cuerpo alargado y patas cortas. Sin embargo, esta característica es un arma de doble filo ya que sus articulaciones y columna pueden lesionarse con actividades cotidianas "inofensivas", desencadenando problemas de salud permanentes.

La médica veterinaria Eri (@erica.fisiovet en TikTok), especialista en fisioterapia, rehabilitación y dolores de columna en animales, comparte en su cuenta de TikTok consejos clave para detectar señales de alerta antes de que aparezca el dolor en diversas razas populares en Argentina.

"Lo que nadie te cuenta es que cada salto desde la cama o el sillón representa microlesiones esperando ocurrir", advirtió la especialista en un video dedicado a los perros salchicha. En la publicación explica que esta raza posee una marcada predisposición genética a sufrir hernias de disco y patologías vertebrales que, si no se previenen o tratan a tiempo, afectan gravemente su calidad de vida.

El perro salchicha es una razas ideal para ambientes pequeños. Shutterstock Los cuidados clave para tu perro salchicha Para cuidar la columna vertebral de estos animales, la fisioterapeuta sugiere implementar las siguientes medidas esenciales:

El uso de rampas en el hogar es uno de los consejos más importantes. Se recomienda colocar rampas adaptadas en sillones, camas o escaleras para evitar que el animal salte. Se debe enseñar al perro a utilizarlas de forma progresiva mediante premios. Además, pueden fabricarse o comprarse en distintos materiales y colores para mantener la armonía estética de la casa.