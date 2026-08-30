Veterinarios explican: "La persona favorita de los perros es la que juega, pasea y pasa más tiempo con ellos"

Más allá de quien le da de comer, el vínculo de un perro con una persona se fortalece a través del tiempo de calidad compartido, incluyendo juegos y paseos.

Qué dicen los expertos sobre el comportamiento de los perros.

En los hogares donde conviven varias personas y una mascota, suele surgir una duda recurrente: ¿por qué el perro parece elegir a uno de los integrantes de la familia por encima del resto? Este comportamiento es real y tiene una explicación científica detrás, ya que la preferencia canina no depende de un único factor.

Wailani Sung, veterinaria y especialista en comportamiento animal, destaca que es completamente normal que los perros tengan un humano favorito. Esta elección está fuertemente influenciada por las experiencias positivas compartidas, la sensación de seguridad, la confianza mutua y la manera en que cada integrante satisface sus necesidades emocionales y físicas.

La especialista derribó el mito popular de que los perros solo adoran a quien les da de comer. El lazo afectivo se construye a partir del tiempo de calidad acumulado. De esta manera, una persona puede convertirse en la predilecta del animal si habitualmente juega con él, lo acompaña en sus paseos o realiza actividades estimulantes a su lado.

Cómo saber si sos la persona favorita de tu perro. Shutterstock Cómo saber si sos la persona favorita de tu perro Cuando un perro define a su ser favorito, suele manifestarlo mediante señales muy claras: