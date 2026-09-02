Mar cálido y apenas 1 mm de lluvia: el pequeño pueblo de Brasil para escapar en septiembre

Septiembre combina días calurosos, muy pocas lluvias y agua cercana a los 27 grados en este pueblo del nordeste brasileño.

Barra Grande es un pueblo de Brasil con extensas playas de arena clara y aguas cálidas durante septiembre.

Mientras septiembre todavía trae jornadas frescas en buena parte de Argentina, Barra Grande es un pequeño pueblo de Brasil donde el escenario cambia por completo. Ubicado en el estado de Piauí, combina extensas playas de arena clara, cocoteros y las aguas cálidas del océano Atlántico, ideal para una escapada en esta época del año.

El clima es uno de los motivos para elegir esta época. Los registros históricos de la zona muestran que septiembre forma parte de la temporada seca, con precipitaciones muy escasas, temperaturas elevadas y un mar que ronda los 27 grados, una combinación favorable para pasar buena parte del día en el agua.

Barra Grande fue durante mucho tiempo una pequeña villa de pescadores y todavía conserva parte de esa identidad pese al crecimiento del turismo. La playa principal del pueblo tiene una extensa franja de arena blanca y sectores de aguas tranquilas y poco profundas que permiten bañarse y caminar por la costa.

Desde el pueblo se puede recorrer el manglar y realizar la particular Ruta del Caballito de Mar. Booking Qué hacer en Barra Grande: un paraíso en Brasil Una de las experiencias más particulares es la Ruta del Caballito de Mar, un recorrido de aproximadamente dos horas por los manglares. Durante el paseo se pueden observar caballitos de mar, diferentes especies de cangrejos, aves y cultivos de ostras realizados por habitantes de la zona.

El viento también tiene un papel importante. Barra Grande se convirtió en uno de los puntos elegidos para practicar kitesurf, especialmente durante los meses secos, cuando las condiciones atraen a deportistas brasileños y extranjeros. Quienes prefieren un plan tranquilo pueden aprovechar la playa, recorrer el pueblo o probar pescados y mariscos de la gastronomía local.