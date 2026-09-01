Las fotos de Ariane de Holanda, hija de Máxima Zorreguieta, en su primer día de Ingeniería Aeroespacial
La princesa Ariane, hija de Máxima Zorreguieta, inició sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, marcando un nuevo rumbo alejado de los actos oficiales.
La hija de Máxima Zorreguieta comenzó una nueva etapa lejos de los actos oficiales. La princesa Ariane de Países Bajos, la menor de las tres hijas de los reyes, tuvo su primer día como estudiante universitaria y eligió una carrera poco habitual dentro de las familias reales: Ingeniería Aeroespacial.
A sus 19 años, Ariane ingresó a la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), donde cursará el bachelor de Ingeniería Aeroespacial. La Casa Real neerlandesa había confirmado su elección en abril y aclaró que todo lo relacionado con su etapa como estudiante será considerado parte de su vida privada.
La hija de Máxima Zorreguieta tuvo un primer día lejos del protocolo.
Para marcar el comienzo de las clases, la Casa Real difundió imágenes de Ariane en el campus. En una aparece frente a la Facultad de Ingeniería Aeroespacial y, en otra, posa bajo una pequeña aeronave. Eligió un look informal, con camisa blanca y pantalones a rayas, muy alejado de la vestimenta que suele utilizar en sus compromisos oficiales.
La elección académica aborda áreas que van desde la aerodinámica y el diseño de aeronaves hasta el cálculo de órbitas de satélites, materiales y tecnología espacial. Los dos primeros años del programa cuentan con una formación común y, a partir del segundo, las clases se dictan completamente en inglés.
Antes de llegar a Delft, la hija menor de Máxima Zorreguieta cursó parte de la secundaria en el Christelijk Gymnasium Sorghvliet, en La Haya, y luego se trasladó al United World College Adriatic, en Italia. Allí obtuvo el Bachillerato Internacional durante 2025 y posteriormente se tomó un año sabático.
Una princesa que tomó un camino diferente al de sus hermanas.
Ariane ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono de Países Bajos, detrás de sus hermanas Amalia y Alexia. Su orientación hacia una carrera tecnológica marca una diferencia dentro de la familia, aunque existe un vínculo con ese mundo: su padre, el rey Guillermo Alejandro, es piloto, mientras que su tío Friso también tuvo formación vinculada a la ingeniería.
A pesar de la atención que despertaron las fotografías de su primer día, la intención de la familia real es que Ariane pueda transitar la universidad como cualquier otra estudiante. Así, la hija menor de Máxima comienza una etapa en la que los palacios y las galas quedarán reemplazados por aulas, cálculos y aeronaves.