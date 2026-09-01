Las fotos de Ariane de Holanda, hija de Máxima Zorreguieta, en su primer día de Ingeniería Aeroespacial

La princesa Ariane, hija de Máxima Zorreguieta, inició sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, marcando un nuevo rumbo alejado de los actos oficiales.

La princesa eligió Ingeniería Aeroespacial y ya tuvo su primer día de clases en la Universidad Técnica de Delft.

La hija de Máxima Zorreguieta comenzó una nueva etapa lejos de los actos oficiales. La princesa Ariane de Países Bajos, la menor de las tres hijas de los reyes, tuvo su primer día como estudiante universitaria y eligió una carrera poco habitual dentro de las familias reales: Ingeniería Aeroespacial.

A sus 19 años, Ariane ingresó a la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), donde cursará el bachelor de Ingeniería Aeroespacial. La Casa Real neerlandesa había confirmado su elección en abril y aclaró que todo lo relacionado con su etapa como estudiante será considerado parte de su vida privada.

Ariane de Holanda, hija de Máxima Zorreguieta, comenzó una nueva etapa como estudiante universitaria. Instagram/@koninklijkhuis La hija de Máxima Zorreguieta tuvo un primer día lejos del protocolo. Para marcar el comienzo de las clases, la Casa Real difundió imágenes de Ariane en el campus. En una aparece frente a la Facultad de Ingeniería Aeroespacial y, en otra, posa bajo una pequeña aeronave. Eligió un look informal, con camisa blanca y pantalones a rayas, muy alejado de la vestimenta que suele utilizar en sus compromisos oficiales.

La Casa Real de Países Bajos difundió imágenes de Ariane durante su llegada al campus universitario. Instagram/@koninklijkhuis La elección académica aborda áreas que van desde la aerodinámica y el diseño de aeronaves hasta el cálculo de órbitas de satélites, materiales y tecnología espacial. Los dos primeros años del programa cuentan con una formación común y, a partir del segundo, las clases se dictan completamente en inglés.

Con 19 años, la hija menor de Máxima Zorreguieta se prepara para una carrera ligada a la aviación y la tecnología espacial. Instagram/@koninklijkhuis Antes de llegar a Delft, la hija menor de Máxima Zorreguieta cursó parte de la secundaria en el Christelijk Gymnasium Sorghvliet, en La Haya, y luego se trasladó al United World College Adriatic, en Italia. Allí obtuvo el Bachillerato Internacional durante 2025 y posteriormente se tomó un año sabático.