El Senasa confirmó un cambio de reglas que puede impactar en las pescaderías

El Senasa publicó un nuevo reglamento para la producción de peces para consumo humano. Los detalles de la medida.

El Senasa dispuso cambios para la producción de peces.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció nuevas condiciones de bioseguridad para los establecimientos dedicados a la producción comercial de peces destinados al consumo humano. Se trata de una nueva medida que había sido anticipada por el organismo y puede impactar en la pescadería. Los detalles.

La medida fue aprobada mediante la Resolución 793/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa fija requisitos mínimos de higiene, manejo sanitario y ‘Buenas Prácticas Acuícolas’ para las instalaciones comprendidas en la cadena productiva.

A quiénes alcanza la medida del Senasa Las disposiciones alcanzan a establecimientos ubicados en todo el territorio nacional, tanto a explotaciones terrestres como a las desarrolladas en aguas continentales o marítimas.

Los productores deberán adoptar medidas para prevenir el ingreso y la propagación de enfermedades, mantener condiciones sanitarias adecuadas y cumplir con los controles establecidos por el organismo.

El nuevo régimen busca fortalecer la inocuidad de los productos, mejorar la trazabilidad y reducir los riesgos sanitarios asociados con la actividad acuícola.