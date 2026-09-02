WhatsApp prepara notificaciones para los mensajes que no te animás a enviar: cómo funcionará

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza en el desarrollo de una nueva función pensada para los usuarios que suelen dejar mensajes sin enviar. Se trata de las notificaciones de borradores , una herramienta que ya aparece en versiones beta y que podría llegar en futuras actualizaciones.

Según se conoció, esta novedad busca reforzar una función que ya existe en la app: los mensajes “a medio escribir” que quedan guardados como borradores dentro de los chats.

Actualmente, cuando un usuario escribe un mensaje y no lo envía , la aplicación muestra la etiqueta “Borrador” en la lista de conversaciones. Sin embargo, con esta nueva función, el sistema irá un paso más allá.

Las notificaciones de borradores serán avisos emergentes que recordarán que hay mensajes sin enviar. Es decir, si una persona escribe algo, abandona el chat o cambia de aplicación, recibirá una alerta para retomar ese contenido pendiente.

Se trata de notificaciones “push”, por lo que aparecerán incluso si la app está cerrada.

Cómo funcionará la nueva herramienta

El mecanismo es simple y automático:

Si el usuario deja un mensaje sin enviar y sale del chat, el sistema detecta el borrador.

Tras aproximadamente un minuto sin volver a la conversación, aparece la notificación.

El aviso incluirá el nombre del contacto o grupo donde quedó el mensaje pendiente.

Al tocar la notificación, se abrirá directamente el chat para terminar y enviar el texto.

Un detalle clave es que la alerta solo se activa cuando el usuario sale de WhatsApp o cambia de aplicación, no mientras permanece dentro de la plataforma.

Diferencias con la función actual de borradores

Aunque ambas herramientas se relacionan, cumplen roles distintos:

Etiqueta “Borrador” : es una marca dentro de la lista de chats que indica que hay un mensaje sin enviar.

: es una marca dentro de la lista de chats que indica que hay un mensaje sin enviar. Notificación de borrador: es un recordatorio activo que aparece fuera de la app, incluso sin estar en línea.

De esta manera, WhatsApp busca evitar que los mensajes queden olvidados entre múltiples conversaciones.

En este caso, la nueva herramienta apunta a un problema común: escribir mensajes que nunca se envían, ya sea por distracción, interrupciones o cambios de contexto. Aunque por ahora está en fase de prueba y disponible para un grupo reducido de usuarios, todo indica que las notificaciones de borradores podrían convertirse en una función habitual en futuras versiones de la app.