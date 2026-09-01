WhatsApp: una nueva función permite etiquetar a usuarios en Estados de forma privada

WhatsApp lanzó una nueva herramienta que cambia la forma de interactuar en los estados: ahora permite mencionar contactos de manera completamente privada, sin que el resto de los usuarios pueda ver a quién se etiquetó.La función, conocida como “menciones en los estados”, ya comenzó a desplegarse y apunta a mejorar la personalización de las publicaciones dentro de la aplicación.

A partir de esta actualización, los usuarios pueden etiquetar hasta cinco contactos en una misma publicación, ya sea una foto, un video o un texto. La principal diferencia respecto a otras redes sociales es que esta mención no es visible públicamente .

En la práctica, solo dos partes saben que existe esa etiqueta: quien publica el estado y la persona mencionada. Mientras tanto, el resto de los contactos ve el contenido sin ninguna referencia a esas menciones.

Además, el contacto etiquetado recibe una notificación directa que le permite acceder rápidamente a la publicación.

Para usar esta herramienta, es necesario contar con la última versión de la aplicación. Luego, el procedimiento es sencillo:

Ingresar a la pestaña de “Novedades”

Crear un nuevo estado

Presionar el botón “@”

Seleccionar el contacto a mencionar

Confirmar y publicar

El proceso puede repetirse para incluir más personas, hasta un máximo de cinco.

Uno de los puntos clave de esta función es que no modifica la configuración de privacidad del estado. Es decir, la publicación sigue siendo visible para los contactos habilitados previamente.

Sin embargo, introduce una diferencia importante: las personas mencionadas reciben una alerta específica, lo que garantiza que vean el contenido sin necesidad de buscarlo manualmente.

También existe la posibilidad de que el contacto etiquetado comparta ese estado en su propio perfil, aunque en ese caso la mención original no se mostrará.

Con esta novedad, WhatsApp refuerza una tendencia clara: ofrecer herramientas más privadas y directas para interactuar con contactos específicos. La función busca combinar la lógica de las “historias” con un nivel mayor de control sobre quién recibe cada mensaje.