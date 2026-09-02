WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en septiembre: los modelos afectados

La medida de WhatsApp busca optimizar la seguridad y el rendimiento, lo que implica que algunos teléfonos quedarán obsoletos para su uso.

WhatsApp actualizó los requisitos de sistema operativo y exige versiones más recientes para mantener la app activa.

WhatsApp anunció que durante el mes de septiembre varios modelos de celulares quedarán obsoletos debido a nuevos ajustes en la compatibilidad de la plataforma. La medida busca reforzar los estándares de seguridad y optimizar el rendimiento general del servicio.

De acuerdo con lo informado por la aplicación de mensajería, para poder instalar la app y registrar una cuenta es necesario contar de manera obligatoria con un teléfono que disponga de Android 5.0 o posterior. En el caso de Apple, a partir de noviembre se exigirá contar con iOS 15.1 o una versión superior.

Un detalle fundamental es que el dispositivo debe ser capaz de recibir llamadas o mensajes SMS para completar la verificación del número, por lo que no se admite la configuración de cuentas en equipos que solo funcionen mediante conexión Wi-Fi.

Debido a la imposibilidad de actualizar su software a estas versiones, diversos teléfonos que marcaron una época quedaron inhabilitados o comenzarán a registrar fallas críticas de funcionamiento. Entre los modelos afectados se destacan el iPhone 5, los Samsung Galaxy S3 y S4, además de la primera generación de los Moto G y Moto E, entre otros.

Los dispositivos que no puedan actualizar su software perderán el acceso al servicio de mensajería. Foto: Shutterstock Por qué WhatsApp retira el soporte a teléfonos antiguos Según explicó la compañía de Meta, todos los años se realiza un relevamiento para determinar cuáles son los dispositivos y softwares más antiguos que registran el menor número de usuarios activos.