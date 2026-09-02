WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en septiembre: los modelos afectados
La medida de WhatsApp busca optimizar la seguridad y el rendimiento, lo que implica que algunos teléfonos quedarán obsoletos para su uso.
WhatsApp anunció que durante el mes de septiembre varios modelos de celulares quedarán obsoletos debido a nuevos ajustes en la compatibilidad de la plataforma. La medida busca reforzar los estándares de seguridad y optimizar el rendimiento general del servicio.
De acuerdo con lo informado por la aplicación de mensajería, para poder instalar la app y registrar una cuenta es necesario contar de manera obligatoria con un teléfono que disponga de Android 5.0 o posterior. En el caso de Apple, a partir de noviembre se exigirá contar con iOS 15.1 o una versión superior.
Un detalle fundamental es que el dispositivo debe ser capaz de recibir llamadas o mensajes SMS para completar la verificación del número, por lo que no se admite la configuración de cuentas en equipos que solo funcionen mediante conexión Wi-Fi.
Debido a la imposibilidad de actualizar su software a estas versiones, diversos teléfonos que marcaron una época quedaron inhabilitados o comenzarán a registrar fallas críticas de funcionamiento. Entre los modelos afectados se destacan el iPhone 5, los Samsung Galaxy S3 y S4, además de la primera generación de los Moto G y Moto E, entre otros.
Por qué WhatsApp retira el soporte a teléfonos antiguos
Según explicó la compañía de Meta, todos los años se realiza un relevamiento para determinar cuáles son los dispositivos y softwares más antiguos que registran el menor número de usuarios activos.
La razón principal de esta decisión radica en que esos teléfonos añejos carecen de las actualizaciones de seguridad más recientes para proteger la información de los usuarios. Asimismo, no disponen de la capacidad técnica ni de la memoria requeridas para procesar las nuevas herramientas y funciones de la plataforma.