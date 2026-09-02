Los repelentes naturales para combatir las garrapatas con ingredientes de casa
La llegada de la primavera trae el resurgimiento de garrapatas y pulgas: soluciones caseras para proteger a las mascotas ante el aumento de la temperatura.
Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura, reaparecen algunos de los enemigos más conocidos de nuestras mascotas: las garrapatas y las pulgas. Estos parásitos externos aprovechan el calor y el crecimiento de la vegetación para reproducirse rápidamente en el ambiente y buscar nuevos huéspedes donde alojarse.
En este contexto, resulta de vital importancia mantener al día la desparasitación de perros y gatos, aplicando productos veterinarios como pipetas o pastillas. Sin embargo, para reforzar la protección diaria, es posible complementar el cuidado con algunos trucos caseros elaborados en casa que ayudan a repeler eficazmente a estos insectos.
Ingredientes naturales para ahuyentar garrapatas
Entre los ingredientes de casa que nos pueden servir para mantener alejados estos parásitos encontramos cítricos, vinagre y manzanilla, los cuales se pueden preparar de forma sencilla mediante los siguientes métodos:
Spray de cítricos: hervir dos tazas de agua con dos limones cortados por la mitad durante una hora a fuego lento. Dejar enfriar, colocarlo en un rociador y aplicarlo en los lugares donde duerme tu perro o suele estar, ya que las garrapatas odian el olor a cítricos.
Vinagre de manzana: mezclar partes iguales de agua y vinagre de manzana. Esta preparación también se puede utilizar para rociar las superficies de la casa donde transita o descansa el animal.
Infusión de manzanilla: dejar que se enfríe la infusión y pasarla con un algodón sobre la piel de la mascota, un método que además de actuar como repelente ayuda a calmar la picazón.
Otros métodos caseros que pueden ayudar
Además de esto, se pueden tomar algunas precauciones en el jardín de casa. Es importante mantenerlo siempre limpio y con el césped corto. También se pueden incorporar algunas plantas que actúan como repelentes tales como lavanda, romero, menta, caléndula y citronela.