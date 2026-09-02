Los repelentes naturales para combatir las garrapatas con ingredientes de casa

La llegada de la primavera trae el resurgimiento de garrapatas y pulgas: soluciones caseras para proteger a las mascotas ante el aumento de la temperatura.

Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura, reaparecen algunos de los enemigos más conocidos de nuestras mascotas: las garrapatas y las pulgas. Estos parásitos externos aprovechan el calor y el crecimiento de la vegetación para reproducirse rápidamente en el ambiente y buscar nuevos huéspedes donde alojarse.

En este contexto, resulta de vital importancia mantener al día la desparasitación de perros y gatos, aplicando productos veterinarios como pipetas o pastillas. Sin embargo, para reforzar la protección diaria, es posible complementar el cuidado con algunos trucos caseros elaborados en casa que ayudan a repeler eficazmente a estos insectos.

Ingredientes naturales para ahuyentar garrapatas Entre los ingredientes de casa que nos pueden servir para mantener alejados estos parásitos encontramos cítricos, vinagre y manzanilla, los cuales se pueden preparar de forma sencilla mediante los siguientes métodos: