El truco para que la planta Monstera tenga hojas gigantes y transforme tu casa en una selva tropical

Para que tu planta Monstera tenga hojas gigantes, es clave mantener húmedo el tutor de fibra de coco que la guía.

Con la llegada de los días cálidos, las plantas de interior cobran un rol protagónico para llenar de vida los ambientes y aportar una sensación de frescura al hogar. En este sentido, la Monstera deliciosa, conocida como Costilla de Adán, es la reina indiscutida de la decoración gracias a sus impactantes hojas verdes de estética tropical.

La Monstera destaca por su crecimiento acelerado, lo que permite disfrutar de nuevos brotes y hojas caladas en poco tiempo. Es la alternativa perfecta para transformar un espacio sin gastar de más, aunque hay que considerar que en interiores puede alcanzar hasta 3 metros de altura y desarrollar un follaje de gran tamaño.

El truco para acelerar el crecimiento de la monstera Al ser una planta trepadora, colocar un tutor de fibra de coco o musgo en el centro de la maceta es un paso clave. Amarrá los tallos principales con suavidad para guiar su ascenso y mantené el tutor húmedo mediante pulverizaciones; esto estimulará a las raíces aéreas a adherirse y nutrirse, logrando que la planta desarrolle hojas de tamaño monumental.

Usar un tutor con fibra de musgo en una Monstera ayuda a imitar su hábitat natural en la selva, lo que estimula un desarrollo vertical y hojas más grandes Pexels Cómo cuidar a la monstera Para asegurar un desarrollo saludable y exuberante, los especialistas recomiendan atender a sus necesidades básicas:

La iluminación es fundamental porque se desarrolla mejor cerca de ventanas con abundante claridad o luz filtrada. Si bien sobrevive en rincones sombríos, su crecimiento será mucho más lento y las hojas brotarán pequeñas y lisas. En cambio, con buena luz indirecta produce hojas cada vez más grandes y despliega sus características hendiduras o fenestraciones.