La planta que resiste el calor, llena el balcón de flores y crece solo 60 centímetros

La Zinnia 'Soleado' es una planta perfecta para llenar de vida y color el balcón gracias a su tamaño compacto y su abundante floración. Con el ascenso de las temperaturas, las terrazas y espacios al aire libre vuelven a cobrar protagonismo en el hogar, siendo el momento ideal para elegir las especies florales que mejor resisten el calor.

La zinnia resulta una opción ideal para principiantes porque sorprende con sus tonos, su alta tolerancia al sol directo y una floración continua. Además, alcanza una altura promedio de hasta 60 centímetros y regala hermosas flores en gamas de amarillo y naranja que contrastan con su follaje verde.

La luz es muy importante porque requieren pleno sol para prosperar, necesitando entre 6 y 8 horas diarias de luz directa. Se debe evitar colocarlas en rincones sombríos, ya que desarrollarán tallos débiles y muy pocas flores. Y al ser amantes del clima cálido, despliegan todo su esplendor durante la primavera y el verano.

En cuanto al riego y drenaje , prefieren suelos con humedad constante pero bien drenados. No toleran el encharcamiento ni el exceso de agua en la base, ya que son propensas a desarrollar hongos en sus raíces de forma rápida. Lo ideal es regar de manera moderada , permitiendo que la capa superior del sustrato se seque entre riego y riego.

Los trucos virales para duplicar sus flores

Para potenciar su belleza y sacarles el máximo provecho, existen dos técnicas sencillas que se popularizaron entre los amantes de la jardinería. Por un lado se encuentra el pellizcado del tallo. Cuando la planta es joven, se recomienda despuntar o "pellizcar" el extremo del tallo principal. Este pequeño corte estimula el surgimiento de brotes laterales en lugar de crecer en una sola vara alta, logrando una planta mucho más tupida y con el doble de flores.

Por el otro, está la prueba del movimiento para flores cortadas. Si querés usar las zinnias para armar floreros en el interior, agitá suavemente el tallo a unos 20 centímetros por debajo de la flor. Si la vara se mantiene firme y erguida, la flor está lista para cortar; si el cuello se dobla o tambalea, significa que aún le falta maduración y no durará en el agua.