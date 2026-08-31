Granja Tres Arroyos suspendió la actividad en una de sus plantas y denuncian que podría cerrar definitivamente

La empresa avícola anunció la suspensión de la actividad productiva en su planta de Capitán Sarmiento desde este lunes 31 de agosto. Atribuyó la medida a la falta de suministro eléctrico y otras dificultades operativas.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos suspendió “hasta nuevo aviso” la actividad de su planta industrial ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. La medida comenzó a regir este lunes 31 de agosto y profundiza el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa la compañía.

Según la notificación formal comunicada por la firma, el cese de la actividad productiva en el establecimiento se mantendrá “hasta nuevo aviso”. La decisión generó preocupación entre los trabajadores y en el ámbito local, mientras distintos sectores denuncian que la medida podría ser el paso previo a un cierre definitivo de la planta.

En un comunicado interno, la dirección de Granja Tres Arroyos explicó que la suspensión responde a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas”, vinculadas, según la empresa, con “circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

La decisión se produce en medio de las dificultades que atraviesa la compañía, una de las principales empresas del sector avícola argentino. El freno de las operaciones en Capitán Sarmiento vuelve a poner el foco sobre la situación productiva y financiera de la firma y sobre el impacto que podría tener la continuidad de la paralización en sus trabajadores.

Por el momento, la empresa no estableció una fecha para la reanudación de las actividades. La expresión “hasta nuevo aviso” deja abierta la posibilidad de que la planta vuelva a operar, aunque la incertidumbre creció ante las denuncias que apuntan a un eventual cierre definitivo.