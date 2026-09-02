Presenta:

Tendencias

|

Árbol

Qué hacer con el árbol de jade para que tenga hojas grandes y carnosas

Conseguir un follaje turgente en el árbol de jade requiere una rutina de cuidados específica, que incluye luz solar indirecta y un suelo bien drenado.

Agus Ruiz

Consejos para mantener radiante&nbsp; el árbol de jade.

Consejos para mantener radiante  el árbol de jade.

Shutterstock

Famosa por su estética ornamental y su carga simbólica en el Feng Shui como amuleto de abundancia, la Crassula ovata o árbol de jade es una suculenta todoterreno. Sin embargo, conseguir que lucientes hojas carnosas, brillantes y turgentes requiere afinar la rutina de cuidados.

Cuidados del árbol de jade

El secreto de su follaje radica en la luz. Es una planta que demanda entre 4 y 6 horas diarias de claridad intensa. En cuanto a la orientación, debe estar al este para aprovechar el sol suave de la mañana, o bien en exteriores bajo sombra parcial.

El &aacute;rbol de jade necesita pocos cuidados. Foto: Shutterstock

El árbol de jade necesita pocos cuidados. Foto: Shutterstock

En tanto, se aconseja evitar la radiación directa del mediodía en pleno verano, ya que quema las hojas. La escasez de luz, por el contrario, estira la planta y vuelve sus hojas débiles y delgadas.

En cuanto a la hidratación de la planta, se aplica un riego profundo solo cuando la tierra está completamente seca. El exceso de agua vuelve el follaje blando y transparente.

Además, el árbol de jade requiere un suelo poroso. Funciona perfecto mezclar tierra para suculentas con perlita, pumita o arena gruesa en partes iguales. Se recomienda usar macetas de barro o terracota con buen drenaje.

La ventana ideal para cambiarla de maceta va de septiembre a diciembre cuando su actividad metabólica facilita la recuperación radicular.

Por último, aplicar fertilizante para cactus rico en nitrógeno y potasio cada 4-6 semanas durante primavera y verano y suspender en épocas frías.

Asimismo, la poda primaveral en las puntas promueve la ramificación y genera brotes más fuertes.

Archivado en

Notas Relacionadas