Un mecánico explicó por qué no conviene llenar el tanque de nafta

Un mecánico explicó por qué no conviene mantener el tanque de nafta lleno y señaló cuál es el nivel de combustible que recomienda para el uso cotidiano.

A la hora de cargar nafta, muchos conductores prefieren llenar el tanque para no tener que volver a pasar por una estación de servicio en poco tiempo. Sin embargo, el mecánico Juan José Ebenezer sostiene que mantener el depósito al máximo de manera habitual no sería lo más conveniente para el auto.

“No deberías llevar lleno el depósito de combustible nunca”, afirmó el especialista en una de sus publicaciones en redes. Según explicó, lo recomendable para el uso cotidiano es mantener el nivel de combustible en torno a las tres cuartas partes del tanque.

Los vehículos nafteros tienen un sistema que se ocupa de controlar los vapores que genera el combustible. Uno de sus componentes es el canister, que utiliza carbón activado para retener esos gases y evitar que sean liberados directamente al exterior.

El inconveniente puede aparecer cuando el tanque se llena demasiado y esto se repite con frecuencia. Al quedar poco espacio libre, el combustible líquido podría llegar a sectores del sistema que están preparados para trabajar con vapores. Con el tiempo, esto puede afectar algunos componentes del control de emisiones y provocar una reparación innecesaria.

Nafta Archivo MDZ Por qué no conviene llenar el tanque de nafta del auto De todas maneras, Ebenezer aclaró que llenar el tanque una vez no significa que el vehículo vaya a sufrir una avería de manera automática. El problema estaría relacionado con mantener el depósito lleno durante períodos prolongados y hacerlo de forma reiterada.