El sistema canadiense que enfría tu casa en verano y la calefacciona en invierno usando la temperatura de la tierra
El pozo canadiense, un método geotérmico natural, promete reducir el consumo energético en el hogar al utilizar la temperatura constante del subsuelo para regular la climatización.
Mantener la casa a una temperatura confortable es cada vez más difícil debido al impacto directo en el consumo de energía. El uso de aires acondicionados, calefactores y estufas representa una porción importante del presupuesto mensual de los hogares argentinos. Sin embargo, existe una alternativa ecológica y de muy bajo costo operativo que aprovecha un recurso básico del terreno: el pozo canadiense (o provenzal).
El pozo canadiense es un sistema geotérmico de climatización natural que utiliza la temperatura estable del subsuelo —a unos 2 o 4 metros de profundidad— para enfriar la vivienda durante el verano o templarla en invierno.
A partir de los dos metros bajo tierra, la temperatura del suelo permanece constante todo el año, sin verse afectada por las olas de calor o las heladas de la superficie. Su mecanismo se basa en una red de tubos subterráneos por los que circula el aire: una toma exterior capta el aire del entorno y lo introduce en el circuito bajo tierra antes de ingresarlo a los ambientes.
Cómo funciona el pozo canadiense en casa
Su funcionamiento según la estación del año:
En verano: El aire exterior entra muy caliente al circuito. Al circular por los tubos subterráneos, cede su calor al suelo —que se encuentra más fresco— y entra a la vivienda con una temperatura mucho más baja y agradable, funcionando únicamente con el consumo eléctrico mínimo de un extractor o ventilador.
En invierno: El aire exterior ingresa helado. Al pasar por el subsuelo, absorbe el calor contenido en la tierra fresca y penetra a la casa de forma templada, reduciendo drásticamente el gasto en calefacción convencional.
¿Se puede instalar en Argentina?
Es una solución en pleno crecimiento dentro del país debido al incremento de las tarifas energéticas y la búsqueda de sistemas de construcción sustentable. Resulta especialmente eficiente en las regiones con alta amplitud térmica, como Cuyo, el Centro o la Patagonia. En el subsuelo argentino, a dos metros de profundidad, la temperatura oscila entre los 14°C y 18°C según la zona geográfica, lo que lo convierte en un aliado ideal para la eficiencia del hogar.