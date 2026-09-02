El sistema canadiense que enfría tu casa en verano y la calefacciona en invierno usando la temperatura de la tierra

El pozo canadiense, un método geotérmico natural, promete reducir el consumo energético en el hogar al utilizar la temperatura constante del subsuelo para regular la climatización.

Mantener la casa a una temperatura confortable es cada vez más difícil debido al impacto directo en el consumo de energía. El uso de aires acondicionados, calefactores y estufas representa una porción importante del presupuesto mensual de los hogares argentinos. Sin embargo, existe una alternativa ecológica y de muy bajo costo operativo que aprovecha un recurso básico del terreno: el pozo canadiense (o provenzal).

El pozo canadiense es un sistema geotérmico de climatización natural que utiliza la temperatura estable del subsuelo —a unos 2 o 4 metros de profundidad— para enfriar la vivienda durante el verano o templarla en invierno.

A partir de los dos metros bajo tierra, la temperatura del suelo permanece constante todo el año, sin verse afectada por las olas de calor o las heladas de la superficie. Su mecanismo se basa en una red de tubos subterráneos por los que circula el aire: una toma exterior capta el aire del entorno y lo introduce en el circuito bajo tierra antes de ingresarlo a los ambientes.

El nuevo método para mantener el hogar caliente en invierno y frío en verano. Archivo Cómo funciona el pozo canadiense en casa Su funcionamiento según la estación del año: