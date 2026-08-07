Ojo seco en invierno: por qué la calefacción y las pantallas aumentan el riesgo para la salud visual

Desde el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral indican que la caída de la temperatura y de la humedad ambiental acelera la evaporación lagrimal.

Lo que más afecta al ojo seco es la combinación de calefacción interior con humedad muy baja, porque eso acelera la evaporación lagrimal.

Contrario a la creencia popular de que el síndrome de ojo seco es una afección exclusiva de los meses de verano por el uso del aire acondicionado, la temporada de invierno se convirtió en un periodo crítico para la salud ocular de los argentinos.

El descenso de la temperatura, la baja humedad exterior y el uso intensivo de calefacción en hogares y oficinas dispararon las consultas por ojo seco en lo que va de esta temporada de invierno. Desde la perspectiva médica, el verdadero peligro para los ojos, a la hora de calefaccionar los ambientes, no reside en un aparato en particular, sino en el resecamiento del aire que generan. Lo que más afecta al ojo seco es la combinación de calefacción interior con humedad muy baja, porque eso acelera la evaporación lagrimal. Esta situación se vuelve especialmente nociva en espacios cerrados donde el aire no se renueva con frecuencia. La combinación de ambientes calefaccionados con jornadas de trabajo que superan las seis horas diarias frente a computadoras y dispositivos móviles, de esta manera, delinea un nuevo perfil de riesgo, afectando de manera directa el rendimiento laboral de miles de trabajadores.

Las personas que utilizan pantallas muchas horas al día tienen un riesgo mayor, especialmente con una exposición superior a las 6 horas diarias. A este grupo de mayor riesgo se suman las personas mayores, mujeres y quienes presentan factores sistémicos previos (como rosácea, artritis, tiroides, depresión, apnea del sueño, asma y alergia). El riesgo también se potencia por el mal sueño, el estrés, ciertas ocupaciones de exposición visual intensa y el consumo de fármacos que alteran la película lagrimal (como antidepresivos, antihistamínicos o diuréticos).

Las personas que utilizan pantallas muchas horas al día tienen un riesgo mayor, especialmente con una exposición superior a las 6 horas diarias. Archivo. El peligro de la automedicación Uno de los mayores desafíos para los profesionales es la automedicación con colirios de venta libre, motivada por la dificultad de los ciudadanos para diferenciar el ojo seco de una alergia estacional o un simple cansancio visual. La picazón y los síntomas nasales apuntan más a alergia; la sequedad, ardor y visión borrosa fluctuante apuntan más a ojo seco, pero a menudo coexisten, distinguir ojo seco de alergia invernal por síntomas es impreciso, porque ambos cuadros comparten enrojecimiento, irritación y sensación de sequedad, y con frecuencia se superponen o confunden. La estrecha relación entre ambas patologías está respaldada por la evidencia científica internacional. Para síntomas persistentes, corresponde valoración por un oftalmólogo o alergista. Cuando las lágrimas artificiales estándar no logran mitigar el ardor o la visión borrosa, la medicina oftalmológica actual ofrece alternativas avanzadas. La primera línea de abordaje clínico contempla la lubricación ocular personalizada, la conservación de la película lagrimal y la estimulación de la secreción.

Para los casos de ojo seco evaporativo, el cuidado palpebral en casa incluye compresas tibias, higiene del borde palpebral y masaje suave para facilitar la salida de la secreción de las glándulas del párpado. En cuadros más severos o resistentes a las gotas comerciales, la medicina actual recurre a tapones lagrimales que aumentan la retención de lágrima en el ojo o a sustitutos biológicos como el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas.