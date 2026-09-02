La planta que llena de flores el balcón y puede sembrarse el 21 de septiembre

Con la llegada de los días más templados, los balcones recuperan protagonismo y se convierten en pequeños espacios para sumar vegetación. Entre las especies que ofrecen color sin necesitar un jardín amplio aparece la petunia, una planta ornamental que puede crecer en macetas y producir flores durante buena parte de la temporada cálida.

Sus flores tienen forma de trompeta y presentan una extensa variedad de colores, desde blanco, rosa y rojo hasta violeta y combinaciones bicolores. Existen petunias compactas, apropiadas para recipientes pequeños, y otras de crecimiento rastrero o colgante, utilizadas en jardineras y canastos suspendidos. El género es originario de Sudamérica y la Argentina posee siete especies nativas, según información difundida por el Instituto de Floricultura del INTA. Su abundante floración y capacidad de adaptación ayudaron a convertirla en una de las ornamentales más utilizadas en jardines urbanos.

Cuándo conviene sembrar petunias El comienzo de la primavera, alrededor del 21 de septiembre, puede ser una referencia para iniciar el cultivo en zonas de clima templado. Sin embargo, la fecha no funciona como una regla para todo el país. Antes de trasladar las plantas al exterior, debe haber pasado el riesgo de heladas y el suelo necesita alcanzar una temperatura moderada. En regiones frías, conviene mantener los almácigos protegidos durante algunas semanas. Las semillas son diminutas y requieren luz para germinar, por lo que deben distribuirse sobre un sustrato húmedo y presionarse suavemente, sin enterrarlas. En un ambiente cálido y luminoso suelen brotar entre siete y diez días, aunque pueden necesitar entre diez y doce semanas para alcanzar un tamaño adecuado para el trasplante.

La alternativa más sencilla para quienes buscan flores rápidamente es comprar plantines y colocarlos en su recipiente definitivo cuando las temperaturas sean estables. La maceta debe tener agujeros en la base y suficiente profundidad para permitir el crecimiento de las raíces. También necesita un sustrato liviano, capaz de retener la humedad sin acumular agua. Una mezcla de tierra, abono orgánico maduro y un material que favorezca el drenaje, como perlita o arena gruesa, ayuda a evitar que las raíces permanezcan encharcadas. En balcones ventosos, el recipiente debe quedar firme y protegido de las ráfagas más intensas.

Las petunias traen vida al jardín. Foto: Pexels Cuánto sol y agua necesita la petunia La luz es uno de los factores decisivos para conseguir una floración abundante. Las petunias necesitan al menos cinco o seis horas diarias de buena exposición solar y producen menos flores cuando permanecen demasiado tiempo a la sombra. El riego debe adaptarse al tamaño de la maceta y a la temperatura: durante los días calurosos, los recipientes pequeños o colgantes pueden secarse rápidamente y requerir controles cotidianos.