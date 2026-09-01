Por qué es bueno que aparezca una ortiga en tu jardín

Lejos de ser una plaga indeseable, el brote espontáneo de ortigas en el jardín o la huerta es una excelente noticia para los aficionados a la jardinería . Esta especie silvestre actúa como una " planta bioindicadora", revelando valiosa información sobre las condiciones químicas de la tierra antes de comenzar a cultivar.

Las ortigas prosperan en sustratos con características muy específicas. Su aparición espontánea señala que hay abundancia de nitrógeno. Este nutriente vital promueve el desarrollo de tallos, hojas y la síntesis de proteínas en la vegetación.

Además, es un indicador que el suelo cuenta con compost o restos vegetales en proceso de descomposición.

La ortiga muestra que el jardín tiene abundancia de nitrógeno. Fuente: Shutterstock.

También es un reflejo de una tierra con buena retención de agua y capacidad para sostener vida vegetal de rápido crecimiento.

Si bien un exceso de nitrógeno puede perjudicar la floración de algunas especies, resulta idóneo para hortalizas de hoja y vegetales que demandan alta nutrición.

Si hay ortigas en un sector del jardín, ese suelo es perfecto para sembrar verduras de hoja como lechuga y espinaca, también brócoli y coliflor y perejil y cilantro.

Aunque la ortiga no es el único factor para evaluar la calidad general del sustrato, su presencia es una clara señal de que el terreno está listo para una huerta próspera.