Cómo llenar el jardín de lavandas antes de la primavera: el truco para que florezcan más

Asegura una abundante floración de lavandas en tu jardín antes de la primavera con este sencillo truco que potencia su aroma y color.

La lavanda es una de las plantas más elegidas para el jardín por su aroma, sus espigas violetas y su fácil mantenimiento. Antes de la primavera es el momento ideal para planificar dónde plantarla y qué cuidados darle para que crezca con fuerza y tenga una floración abundante.

Además de decorar el jardín, la lavanda puede usarse para hacer arreglos florales, preparar saquitos aromáticos para la ropa o perfumar distintos ambientes de la casa. Su resistencia y versatilidad la convierten en una de las especies más buscadas para quienes quieren sumar color sin demasiados cuidados.

La lavanda necesita sol directo y riego escaso para crecer saludable. Foto: Pixabay El truco para que la lavanda florezca más Si hay un secreto para que la lavanda dé más flores, es el sol. Lo ideal es elegir un lugar donde reciba al menos seis horas de luz solar directa por día, ya que en zonas con demasiada sombra la planta crece, pero produce menos flores y su fragancia pierde intensidad.

Otro punto clave es el momento de plantarla. Cuando el riesgo de heladas comienza a disminuir, es un buen momento para colocar las plantas en el jardín y darles tiempo para que desarrollen raíces antes de la primavera.

Cómo plantarla y cuidarla La forma más práctica de tener lavanda en casa es comprar plantines de vivero, ya que las semillas suelen tardar más en germinar y requieren mayores cuidados. También conviene elegir un suelo arenoso, suelto y con buen drenaje, porque el exceso de humedad puede afectar las raíces.