Las 2 flores para sembrar en los primeros días de septiembre y llenar de color el jardín
Asegura un jardín vibrante con dos flores ideales para sembrar en septiembre: zinnia y cosmos, perfectas para principiantes.
Cualquier jardín puede cambiar de apariencia con la presencia de plantas y flores. Por eso, los expertos en jardinería recomiendan dos especies que no pueden faltar esta primavera: zinnia y cosmos.
Estas dos plantas se suman a algunas de las más conocidas de cualquier jardín, como las caléndulas, la lavanda, los tulipanes o las petunias. Todas ellas pueden combinarse para crear un cantero colorido y lleno de vida en casa.
Zinnia y cosmos: las dos plantas infaltables en casa
La zinnia ofrece una de las flores más coloridas para el jardín en primavera. Podemos encontrarlas en tonos rojos, rosas, nanrajas, amarillos y blancos. Mientras que el cosmos se caracteriza por flores delicadas y tallos finos que le pueden dar altura al jardín.
Para que crezcan saludables ambas necesitan dos cuidados clave: varias horas de sol al día y un suelo con buen drenaje. Tanto la zinnia como el cosmos no necesitan de muchos cuidados, por lo que resultan ideal para quienes recién están comenzando el camino de la jardinería.
Más sobre estas plantas
Además de decorar el jardín, estas plantas son excelentes para atraer polinizadores como mariposas o colibríes. Por lo que no solo le darán vida a tu jardín con sus colores, sino que también ayudarán a crear un espacio más natural y lleno de movimiento durante la primavera.