Las 2 flores para sembrar en los primeros días de septiembre y llenar de color el jardín

Asegura un jardín vibrante con dos flores ideales para sembrar en septiembre: zinnia y cosmos, perfectas para principiantes.

Cualquier jardín puede cambiar de apariencia con la presencia de plantas y flores. Por eso, los expertos en jardinería recomiendan dos especies que no pueden faltar esta primavera: zinnia y cosmos.

Estas dos plantas se suman a algunas de las más conocidas de cualquier jardín, como las caléndulas, la lavanda, los tulipanes o las petunias. Todas ellas pueden combinarse para crear un cantero colorido y lleno de vida en casa.

Zinnia y cosmos: las dos plantas infaltables en casa La zinnia ofrece una de las flores más coloridas para el jardín en primavera. Podemos encontrarlas en tonos rojos, rosas, nanrajas, amarillos y blancos. Mientras que el cosmos se caracteriza por flores delicadas y tallos finos que le pueden dar altura al jardín.

Para que crezcan saludables ambas necesitan dos cuidados clave: varias horas de sol al día y un suelo con buen drenaje. Tanto la zinnia como el cosmos no necesitan de muchos cuidados, por lo que resultan ideal para quienes recién están comenzando el camino de la jardinería.