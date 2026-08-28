El jazmín que transforma cualquier balcón: dónde ponerlo para que florezca el 21 de septiembre

Hay plantas que ocupan un rincón y otras que cambian por completo el ambiente. El jazmín de leche pertenece al segundo grupo: trepa, conserva su follaje durante gran parte del año y, cuando florece, llena el espacio con pequeñas flores blancas y un aroma intenso. En maceta, sin embargo, necesita algunos cuidados precisos.

Su nombre científico es Trachelospermum jasminoides y, pese a su denominación popular, no pertenece al género de los verdaderos jazmines. Es una trepadora perenne originaria de Asia que desarrolla tallos largos y entrelazados. Puede cultivarse en balcones, patios o jardines, siempre que tenga una maceta amplia y algún soporte para orientar su crecimiento.

La ubicación influye directamente sobre la floración. Esta planta se desarrolla mejor en un sector cálido, protegido del viento y con varias horas de luz. Tolera la media sombra, pero una exposición demasiado oscura reduce la cantidad de flores y genera ramas más débiles. En regiones con veranos intensos, puede recibir sol por la mañana y quedar resguardada durante las horas más calurosas.

La maceta debe contar con orificios suficientes para eliminar el agua sobrante. También conviene utilizar un sustrato fértil, suelto y con buen drenaje, ya que las raíces pueden dañarse si permanecen constantemente mojadas. La Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda un sitio soleado o con sombra parcial y un suelo húmedo, pero sin acumulaciones de agua.

No existe una frecuencia de riego válida para todo el año. La mejor referencia es el estado del sustrato: cuando la capa superior comienza a secarse, se debe aportar agua hasta que salga por la base del recipiente. En verano esto puede ocurrir con rapidez; durante el invierno, en cambio, los intervalos suelen ser más largos. Dejar agua acumulada en el plato favorece la pudrición de las raíces.

La Royal Horticultural Society señala que los ejemplares cultivados en recipientes requieren controles más frecuentes porque pierden humedad antes que aquellos plantados en tierra. Durante la primavera puede aplicarse un fertilizante general equilibrado, siempre en la dosis indicada por el fabricante. Un exceso de producto, especialmente de nitrógeno, estimula hojas y tallos, pero no necesariamente mejora la floración.

La poda sirve para controlar el volumen y retirar ramas secas, débiles o mal orientadas. Los recortes destinados a ordenar la planta pueden realizarse después de la floración, evitando eliminar una gran cantidad de follaje de una sola vez. Como sus tallos liberan una savia blanca y pegajosa al cortarlos, resulta conveniente utilizar guantes, limpiar las herramientas y evitar el contacto con los ojos.

El soporte y la protección que necesita durante el invierno

El jazmín de leche no se adhiere por sí solo a las paredes. Sus tallos se enrollan alrededor de tutores, alambres o enrejados, por lo que deben guiarse desde que la planta es joven. Las ataduras tienen que quedar flojas para no estrangular las ramas cuando aumenten de grosor. Un soporte firme también evita que el viento quiebre los brotes nuevos.

Aunque los ejemplares establecidos toleran temperaturas bajas, las raíces de una planta en maceta quedan más expuestas a las heladas. Ante una ola de frío, se recomienda trasladar el recipiente a un lugar reparado o proteger sus laterales con material aislante. Las hojas pueden adquirir tonos rojizos o bronceados durante el invierno sin que eso indique una enfermedad.

Cuando recibe suficiente luz, dispone de un sustrato drenante y no sufre excesos de agua, el jazmín de leche suele presentar pocos problemas. Cochinillas, arañuelas y mosca blanca pueden aparecer en ambientes cálidos o con escasa ventilación. Una revisión periódica de las hojas y los tallos permite detectar esas señales antes de que la planta pierda vigor y se reduzca su esperada floración.