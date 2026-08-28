La playa de Brasil que parece el Caribe y tiene su mejor postal en septiembre

En medio de la Amazonia brasileña, lejos de la costa atlántica, una extensa franja de arena blanca cambia de tamaño al ritmo del río Tapajós. Se trata de Ilha do Amor, la playa más conocida de Alter do Chão y uno de los paisajes que explican por qué este destino recibió el apodo de “Caribe amazónico”.

La playa está ubicada frente a una pequeña villa turística perteneciente al municipio de Santarém, en el estado de Pará. Sus aguas dulces, transparentes y de tonos azulados contrastan con la vegetación que rodea el río. El escenario se transforma durante el año: cuando baja el nivel del Tapajós, la arena queda expuesta y forma una península cada vez más amplia.

Septiembre coincide con la fase seca de buena parte de la región amazónica. Las lluvias disminuyen, el río comienza a retirarse y las playas de arena ganan espacio. Esto permite disfrutar mejor de Ilha do Amor y recorrer otros sectores cercanos sin las limitaciones propias de la temporada de creciente. De todos modos, las condiciones pueden variar de un año a otro y conviene revisar el pronóstico antes de viajar.

El mes también concentra uno de los acontecimientos culturales más importantes de Alter do Chão: el Sairé, una celebración de más de 300 años que reúne música, danzas, expresiones religiosas y la tradicional disputa entre los botos Tucuxi y Cor de Rosa. El guía turístico oficial de Santarém recomienda especialmente septiembre para combinar las playas con esta experiencia cultural.

El paseo más sencillo comienza en la costa de la villa, desde donde pequeñas embarcaciones cruzan hacia Ilha do Amor. Allí se puede nadar, caminar por la lengua de arena o contemplar el paisaje del Tapajós. La playa cuenta con sectores donde funcionan puestos gastronómicos, aunque su disponibilidad puede cambiar según la temporada y el nivel del agua.

La Ilha do Amor surge frente al pueblo cuando baja el nivel del río Tapajós durante la estación seca.

Alter do Chão también funciona como punto de partida hacia Ponta do Cururu, Ponta do Muretá, Lago Verde y otras playas de arena clara. Para quienes prefieren una vista panorámica, la Serra da Piroca ofrece una caminata de unos 2,7 kilómetros entre ida y vuelta. El tramo final tiene mayor pendiente y las autoridades turísticas locales recomiendan realizarlo con un guía.

Cómo llegar y por qué la playa ganó reconocimiento internacional

La puerta de entrada es Santarém, ciudad con aeropuerto y conexiones aéreas desde distintos puntos de Brasil. Desde allí, Alter do Chão se encuentra a unos 37 kilómetros por ruta. Al llegar a la villa, Ilha do Amor aparece justo enfrente y el cruce se realiza en embarcaciones pequeñas, especialmente cuando el canal de agua separa la playa de la costa.

El atractivo recibió un nuevo reconocimiento en 2026. Ilha do Amor quedó en el puesto 44 de una selección internacional de cien playas y fue la cuarta representante brasileña mejor ubicada. La Prefectura de Santarém destacó sus aguas cristalinas, las extensas superficies de arena y el paisaje modificado por las crecidas y bajantes.

Ilha do Amor forma parte, además, del territorio tradicional del pueblo Borari. Por eso, la experiencia excede el día de playa: gastronomía regional, artesanías, música y comunidades ribereñas completan el recorrido. Septiembre permite encontrar la Amazonia en una de sus versiones más singulares, con altas temperaturas, poca lluvia y una playa de agua dulce que parece salida del Caribe.