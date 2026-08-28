Un antiguo proverbio ruandés propone una mirada sobre el coraje y los conflictos internos: hay cosas de las que no podemos escapar aunque cambiemos de lugar.

Hay una frase que propone una mirada distinta sobre el coraje y las dificultades personales. Se trata de un antiguo proverbio ruandés que dice: “Podés huir de lo que te persigue, pero no de lo que corre dentro de vos”. La enseñanza plantea que algunas luchas no se resuelven escapando, sino enfrentando aquello que genera malestar.

El proverbio diferencia entre las amenazas externas y los conflictos internos. De algunas situaciones es posible alejarse o cambiar de rumbo. Sin embargo, los miedos, las inseguridades, los recuerdos y las preocupaciones pueden acompañarnos aunque cambiemos de lugar. Por eso, modificar el entorno puede generar alivio, pero no necesariamente resuelve aquello que pesa por dentro.

El proverbio ruandés sobre el coraje que invita a mirar hacia adentro La frase también pone el foco en una reacción bastante común: evitar lo que genera dolor o incomodidad. Esto puede aparecer al postergar una decisión difícil, ignorar una preocupación, evitar una charla importante o buscar distracciones para no pensar en determinadas emociones. El problema surge cuando esa actitud impide comprender de dónde viene el malestar.

Desde esta mirada, el coraje no consiste solamente en enfrentar un peligro visible. También puede implicar animarse a reconocer sentimientos incómodos y revisar algunos aspectos de la propia historia. A veces, afrontar un conflicto interno supone aceptar inseguridades, atravesar cambios o entender que una situación necesita transformarse.

"Podés huir de lo que te persigue": qué significa este proverbio ruandés Shutterstock Cambiar de trabajo, mudarse o comenzar una nueva etapa puede abrir nuevas posibilidades. Pero esos cambios no siempre modifican lo que una persona siente. Los recuerdos, las interpretaciones y las emociones forman parte de la manera en que cada uno percibe la realidad. Por eso, no desaparecen simplemente por cambiar de escenario.