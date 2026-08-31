Las plantas que odian las ratas y que las espantan

La presencia de ratas en el patio o el jardín es una amenaza constante. Ante el costo y los riesgos que implican los químicos industriales, el uso estratégico de ciertas plantas surge como un método ecológico para espantarlas de manera definitiva.

El punto débil de las ratas reside en su desarrollado sentido del olfato, el cual utilizan de forma vital para guiarse, detectar alimentos y ubicar refugios seguros. Cuando se enfrentan a fragancias penetrantes, sus receptores nasales sufren una saturación que les impide rastrear comida.

Esta barrera aromática vuelve al entorno hostil obligándolas a buscar otros espacios para colonizar.

El ajo encabeza las opciones más efectivas gracias a su fuerte concentración de alicina . De acuerdo con especialistas de Critter Control, su fragancia resulta sumamente abrasiva para los roedores.

El ajo tiene una fragancia abrasiva para las ratas.

Por su parte, la cebolla con su aroma punzante genera un rechazo inmediato en las plagas. Colocar rodajas frescas en zonas estratégicas o esquinas del patio ayuda a disuadir su paso.

Por último, la lavanda además de aportar valor ornamental y un perfume agradable para el hogar, sus aceites esenciales anulan la capacidad de orientación de las ratas, haciendo que eviten transitar por las áreas donde florece.

Al combinar estos cultivos en las zonas perimetrales del jardín, se logra un control de plagas sustentable que resguarda la higiene del hogar sin recurrir a tóxicos peligrosos.