Qué pasa si se mantiene apretado por tres segundos el número cero en el control del televisor
En el televisor LG, el botón cero del control remoto permite asignar accesos directos a las aplicaciones y dispositivos preferidos.
Dominar todas las funciones de un televisor inteligente sirve para aprovechar mejor los atajos de su mando a distancia. En el caso de los Smart TV de LG equipados con el sistema operativo webOS, existe una herramienta secreta muy práctica.
De esta manera, al dejar presionado el número 0 del Magic Remote durante tres segundos, el televisor abre un panel especial diseñado para simplificar el acceso a tus contenidos habituales.
Trucos para atajos en el televisor
Según la información técnica de LG Electronics, esta pulsación prolongada activa el menú de Acceso Rápido (Quick Access). Desde esta pantalla centralizada es posible administrar, asignar o eliminar atajos personalizados en los botones numéricos del 1 al 8.
A través de esta sección se puede vincular directo a plataformas de streaming, canales de televisión y también sirve para tener acceso a entradas físicas como puertos HDMI conectados a consolas de videojuegos, decodificadores o sistemas de sonido.
En tanto, el número 9 está reservado exclusivamente por el fabricante para la guía de ayuda y el soporte técnico, por lo que no permite reconfiguración.
Para crear un atajo individual, alcanza con abrir la app o entrada que se desea vincular y mantener apretado el número elegido (del 1 al 8) por tres segundos. A partir de ese momento, al mantener pulsado ese número durante un segundo, el televisor abrirá el contenido asignado de manera inmediata.
Esta característica es nativa y exclusiva de LG webOS junto con su Magic Remote. En el resto de los fabricantes del mercado, el comportamiento del control remoto cambia notablemente:
- Samsung: sus mandos minimalistas no incluyen teclado numérico físico. La personalización se realiza directamente reordenando los accesos en la barra principal del Smart Hub.
- Android TV y Google TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi): no incluyen asignación numérica de fábrica. Para lograr una función similar, es necesario recurrir a la instalación de aplicaciones de terceros como Button Mapper o tvQuickActions.
- Hisense: aunque suelen incorporar botones dedicados para ciertas plataformas, no permiten reasignar los botones numéricos del control de manera nativa.