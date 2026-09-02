Estalló la bronca por un nuevo cierre del Paso a Chile: "Pusilánimes e inoperantes"

Este miércoles, tras haber permanecido habilitado durante un día para todo tipo de vehículos, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a quedar interrumpido . La medida, según indicaron las autoridades, responde a las inclemencias climáticas que se esperan en alta montaña durante las próximas horas. La decisión se dio a conocer pasado el mediodía. Tras eso, estallaron los reclamos de quienes no pudieron completar su viaje.

La indignación quedó registrada en un video que se filmó en el lado chileno del Paso, donde un ciudadano argentino arremetió contras quienes están encargados de manejar el cruce fronterizo e hizo un particular reclamo a las autoridades argentinas: "¿Hasta cuándo vamos a soportar que Chile maneje el Paso a gusto y piacere?".

El reclamo se realizó en medio de camiones, autos y colectivos que no pudieron cruzar desde Guardia Vieja, en Chile.

En un video de poco más de dos minutos se escucha una voz masculina exclamar que "es totalmente vergonzoso lo que están haciendo. Están haciendo volver a toda la gente". La indignación del hombre no es solo por el cierre en sí, sino por el momento en el que la medida fue comunicada. "No se puede ser tan malnacido de sacar un comunicado a las 13 o 14 horas para que a las 15 horas corten acá en Los Azules", exclama.

Lejos de quedar ahí, la queja fue escalando: "¿Hasta cuando vamos a soportar que Chile maneje el Paso a gusto y piacere? No pueden ser tan, tan basuras, y tan obsecuentes desde la parte argentina. No pueden ser tan cagones".

El reclamo hacia lo que el hombre considera como una pasividad de las autoridades argentinas frente a las chilenas adquirió hasta tintes revanchistas: "Si yo tuviera el mando de esto, agarraría y cerraría el Paso 30 o 40 días, porque se me cantan los nervios. Que sufran el desabastecimiento, que sufran la pérdida de mercadería. Así aprenden de una vez estos malparidos", arremetió.

Según el furibundo hombre, Argentina debería "ponerse los pantalones de una vez por todas" y designar "gente responsable e idónea al mando en la coordinación del Paso Cristo Redentor, en vez de tener pusilánimes e inoperantes que no saben nada".

Para el hombre, la situación es vergonzosa "para las empresas de colectivo, para los vehículos y para el transporte en general".

El video del filoso reclamo