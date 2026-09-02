Vuelve a cerrar el Paso a Chile: hasta cuándo se podrá cruzar

El Paso a Chile había quedado habilitado para todo tipo de vehículos el martes. La medida responde a las condiciones climáticas adversas que se esperan en alta montaña.

Luego de un día de su reapertura para todo tipo de vehículos, el Paso Internacional Cristo Redentor volvió a cerrar. Así lo comunicaron las autoridades durante la tarde de este miércoles. La decisión se tomó luego de los informes técnicos que elevaron las direcciones de vialidad de Argentina y Chile.

Según el informe recibido, las inestabilidades climáticas que se registrarán en alta montaña "afectaría una transitabilidad segura para los usuarios". Ante este panorama, se decidió la suspensión preventiva del tránsito para todo tipo de vehículos.

En ese marco, cabe destacar que el pronóstico indica que en la zona cordillerana se esperan nevadas, bajas temperaturas, formación de hielo en la calzada y ráfagas de viento. Dichas condiciones se mantendrían para este jueves 3 de septiembre, por lo que se llevará a cabo una nueva evaluación para determinar hasta cuándo regirá la medida.

A partir de qué hora cierra el Paso a Chile El comunicado oficial indica que el cierre de las barreras de Uspallata, en Argentina, y Guardia Vieja, en Chile, se producirá a partir de las 16 horas (15 de Chile) de este miércoles. Por su parte, el cruce fronterizo estará operativo hasta las 18 (hora Argentina).