Paso a Chile: continúa el horario de invierno por el mal tiempo

Aunque desde septiembre, el paso a Chile debería abrir las 24 horas todavía sigue con horario restringido por el mal tiempo en alta montaña.

Desde hace años el paso a Chile abre las 24 horas desde septiembre hasta los últimos días de mayo, sin embargo esta temporada el mal tiempo obligó a las autoridades a continuar con los horarios restringidos de invierno. Por el momento, el túnel Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículo desde las 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno).

Los camiones entrando al túnel internacional Cristo Redentor Pablo Quiroga Horario de invierno en el paso a Chile Según el último parte del Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo los Libertadores, hasta hoy martes 2 de septiembre estará habilitado el tránsito normal para todo tipo de vehículos con horario invernal, es decir, de 9 a 21.

"Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre se entiende el horario de invierno cuya franja es de 12 horas, a partir del martes 1 de septiembre y hasta que las condiciones meteorológicas se estabilicen", explicaron en un comunicado.

"Y permitan funcionar en jornada de 24 horas en condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para los funcionarios, cuya modificación se comunicará oportunamente". agregaron.

El paso a Chile estuvo cerrado 34 días seguidos este invierno. Osvaldo Valle Piden circular con precaución Por su parte, desde la Unidad Ejecutora de Uspallata de Vialidad Nacional comunicaron que el camino internacional está transitable con precaución para todo tipo de vehículos desde Uspallata hasta la boca del túnel Cristo Redentor. Además, señalaron los lugares donde hay que manejar con especial atención y las contingencias que pueden ocurrir: