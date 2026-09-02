Paso a Chile: continúa el horario de invierno por el mal tiempo
Aunque desde septiembre, el paso a Chile debería abrir las 24 horas todavía sigue con horario restringido por el mal tiempo en alta montaña.
Desde hace años el paso a Chile abre las 24 horas desde septiembre hasta los últimos días de mayo, sin embargo esta temporada el mal tiempo obligó a las autoridades a continuar con los horarios restringidos de invierno. Por el momento, el túnel Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículo desde las 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno).
Horario de invierno en el paso a Chile
Según el último parte del Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo los Libertadores, hasta hoy martes 2 de septiembre estará habilitado el tránsito normal para todo tipo de vehículos con horario invernal, es decir, de 9 a 21.
"Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre se entiende el horario de invierno cuya franja es de 12 horas, a partir del martes 1 de septiembre y hasta que las condiciones meteorológicas se estabilicen", explicaron en un comunicado.
"Y permitan funcionar en jornada de 24 horas en condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para los funcionarios, cuya modificación se comunicará oportunamente". agregaron.
Piden circular con precaución
Por su parte, desde la Unidad Ejecutora de Uspallata de Vialidad Nacional comunicaron que el camino internacional está transitable con precaución para todo tipo de vehículos desde Uspallata hasta la boca del túnel Cristo Redentor. Además, señalaron los lugares donde hay que manejar con especial atención y las contingencias que pueden ocurrir:
- voladuras de nieve sobre la calzada
- sectores con sombra por probable formación de hielo
- equipos y personal de la Dirección Nacional de Vialidad operando en la zona
- portación obligatoria de cadenas en sus vehículos
- reducir la velocidad los días de viento y lluvia