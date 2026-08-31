El paso Cristo Redentor suma una importante novedad desde este martes: quiénes podrán cruzar

Tras la habilitación exclusiva para camiones de este lunes, el corredor internacional ampliará el tránsito, bajo condiciones invernales.

El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar este martes para todo tipo de vehículos bajo horario invernal.

Después de una semana de cierre, el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a ampliar su habilitación desde este martes. El Sistema Integrado funcionará con horario invernal para autos, ómnibus y transporte de cargas, bajo condiciones de precaución y con portación de cadenas.

La novedad llega luego de que este lunes se retomara el tránsito internacional, aunque exclusivamente para camiones. La medida permitió reactivar de manera parcial el corredor que conecta Mendoza con Chile después de varios días sin circulación.

Cómo funcionará el Paso a Chile desde este martes De acuerdo con la información difundida por las coordinaciones de ambos países, desde este martes el Paso Cristo Redentor quedará habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, siempre con precaución y portación de cadenas.

El Sistema Integrado Cristo Redentor operará con precaución y portación de cadenas durante el horario invernal. X @VALLEOVA Además, se mantendrá el horario de invierno, cuya franja será de 12 horas. La decisión está vinculada a las condiciones previstas para las próximas semanas. "Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre, se extiende el horario de invierno cuya franja es de 12 horas", explicaron desde ambas coordinaciones.