Comunicación y periodismo: cómo se forman los profesionales frente a los desafíos de la era digital

Las carreras tradicionales deben adaptarse a este escenario, incorporando nuevas herramientas y lenguajes sin perder los conocimientos fundamentales que forman parte de cada profesión. Comprender los cambios tecnológicos, analizar críticamente la información y desarrollar nuevas formas de comunicar son hoy algunas de las competencias necesarias para quienes buscan desempeñarse en este campo.

En este sentido, la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA cuenta con propuestas académicas en modalidad online, con instancias de aprendizaje tanto sincrónicas como asincrónicas, orientadas a formar profesionales capaces de desenvolverse en un escenario comunicacional en permanente transformación.

La Licenciatura en Comunicación Social, de cuatro años de duración, propone una formación transversal que abarca diferentes áreas vinculadas al campo de la comunicación. La propuesta incluye contenidos relacionados con el periodismo y la producción de contenidos multiplataforma, la comunicación institucional y digital, la publicidad y las narrativas digitales, la producción audiovisual y el análisis de audiencias.

A lo largo de la carrera, los estudiantes adquieren herramientas para diseñar y analizar estrategias comunicacionales, gestionar proyectos y comprender las tendencias que atraviesan al entorno digital.

De esta manera, la formación busca preparar profesionales para desempeñarse en medios, agencias, empresas y organizaciones, con capacidades para desarrollar y liderar equipos y proyectos comunicacionales en distintos ámbitos.

Licenciatura en Periodismo: una propuesta para completar la formación de grado

La Licenciatura en Periodismo se desarrolla bajo la modalidad de ciclo complementario y está dirigida a personas que cuentan con una formación previa y buscan completar su título de grado.

Con una duración de 18 meses, la propuesta está orientada a fortalecer la formación y profundizar los conocimientos necesarios para el ejercicio profesional en un escenario donde las formas de producir, distribuir y consumir información se encuentran en constante transformación.

A lo largo del trayecto, los estudiantes incorporan herramientas vinculadas con la producción periodística, el análisis de contenidos y discursos, que les permiten desenvolverse tanto en plataformas tradicionales como en entornos digitales.

La carrera apunta a fortalecer las capacidades para producir y analizar contenidos en diferentes formatos y desarrollar proyectos propios vinculados al periodismo.

De esta manera, la propuesta combina los fundamentos de la profesión con los nuevos lenguajes, herramientas y desafíos que atraviesan actualmente al ecosistema informativo.

En un escenario comunicacional en permanente transformación, ambas carreras proponen una formación que articula los conocimientos fundamentales de cada disciplina con las nuevas herramientas, lenguajes y desafíos del entorno digital. Una preparación orientada a formar profesionales capaces de comprender, analizar y comunicar en un contexto cada vez más dinámico y complejo.

Para más información sobre ambas carreras ingresar a: https://www.ufasta.edu.ar/facultades/facultad-de-periodismo-y-comunicacion/