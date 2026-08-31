La UNCuyo abre inscripciones para estudiar Economía, Contabilidad y Administración: cómo anotarse

La UNCuyo confirmó la fecha clave para inscribirse para estudiar las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Economía. Los detalles.

Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo abre las inscripciones para el ingreso 2027.

El martes 1 de septiembre abre el segundo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El paso a paso a seguir y los requisitos que exige la casa de estudios.

"Los aspirantes podrán anotarse para la modalidad intensiva de ingreso hasta el 18 de septiembre, instancia que se desarrollará de manera virtual autogestionada en la plataforma y con apoyo de clases sincrónicas con la metodología de aula invertida", indicaron desde la universidad en un comunicado oficial.

Asimismo, el último plazo de inscripciones para el ingreso a la Facultad será el correspondiente a la modalidad libre, etapa que se realiza únicamente de forma virtual autogestionada por la plataforma. Este periodo abrirá desde el 19 al 30 de octubre, inclusive.

Los y las aspirantes podrán optar entre las cuatro carreras de grado que dicta la Facultad: Contador Público (con dictado en la Sede Mendoza y la Delegación San Rafael), la Licenciatura en Administración, la Licenciatura en Economía (ambas ofrecen cursado solo en la Sede Mendoza) y la Licenciatura en Logística (con dictado en la Sede Mendoza y bajo modalidad a distancia).

Cómo inscribirse para estudiar Ciencias Económicas en la UNCuyo La inscripción incluye dos pasos. En primer lugar se debe completar el formulario de preinscripción (habilitado en las fechas establecidas) con los datos censales que se solicitan.