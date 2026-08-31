El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una primavera muy diferente para varias provincias
El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico para septiembre, octubre y noviembre, con fuertes contrastes entre las regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su nuevo pronóstico climático trimestral, anticipando las temperaturas y precipitaciones esperadas para septiembre, octubre y noviembre. Este informe es clave para entender los patrones climáticos de la próxima estación.
El escenario muestra diferencias muy marcadas: mientras el norte podría registrar temperaturas normales o más altas de lo habitual, gran parte del centro y Cuyo aparece con una tendencia más fría.
En cuanto a las lluvias, una de las señales más fuertes aparece en el oeste de Cuyo, el norte del Litoral, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, donde existe mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales. En cambio, el NOA y el sudoeste patagónico muestran una tendencia entre normal e inferior a lo habitual.
¿Qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para cada región?
- Cuyo: Mendoza y San Juan aparecen entre las zonas a seguir durante los próximos tres meses. En ambas provincias, principalmente sobre el oeste, el mapa muestra una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales, con algunas de las probabilidades más altas del país. San Luis, en cambio, se ubica mayormente en la categoría de lluvias normales o superiores a las habituales. Con respecto a la temperatura, gran parte de Mendoza, San Juan y San Luis presenta una tendencia inferior a la normal, por lo que el promedio del trimestre podría resultar más fresco de lo acostumbrado.
- Noroeste: en Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja predominan las chances de precipitaciones normales o inferiores a las normales. Salta presenta dos escenarios: el este aparece dentro de valores normales, mientras que hacia el resto de la provincia domina la tendencia normal o inferior. Santiago del Estero se mantiene principalmente dentro de los niveles normales. La temperatura, sin embargo, podría ir en la dirección opuesta: todas las provincias del norte presentan mayores probabilidades de valores normales o superiores a lo habitual.
- Noreste: Misiones y Corrientes aparecen dentro de la franja más húmeda del mapa, con una mayor probabilidad de lluvias superiores a las normales. En Chaco y Formosa, el centro-oeste se mantiene dentro de valores normales, mientras que hacia el este el mapa comienza a mostrar una señal más húmeda. Para las temperaturas, las cuatro provincias del NEA se ubican dentro de la categoría normal o superior a la normal.
- Litoral: el panorama para Santa Fe y Entre Ríos marca precipitaciones normales o superiores a las habituales. En las temperaturas existen algunas diferencias: Entre Ríos aparece principalmente dentro de los valores normales, mientras que el sudoeste de Santa Fe tiene mayores probabilidades de terminar el trimestre con registros normales o inferiores a lo acostumbrado. El resto de la provincia queda en una zona de transición.
- Zona pampeana: en Córdoba se esperan lluvias normales o superiores a las normales, pero con temperaturas entre normales e inferiores. La Pampa presenta uno de los escenarios más definidos: mayor probabilidad de lluvias superiores a las habituales y temperaturas inferiores a la media. En Buenos Aires, las precipitaciones serían normales o superiores en buena parte de la provincia, aunque el sudoeste tiene una señal más marcada hacia acumulados superiores. Para la temperatura bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional prevé mayores chances de valores inferiores a los normales.
- Patagonia: el norte de la región aparece con una tendencia más húmeda. En Neuquén predominan las precipitaciones normales o superiores, mientras que en Río Negro, especialmente hacia el noreste, aumenta la probabilidad de lluvias por encima de lo habitual. Chubut muestra un escenario más heterogéneo, con sectores que pasan de normales o superiores a normales o inferiores hacia el sudoeste. En Santa Cruz la señal más seca se concentra principalmente en el sudoeste, mientras que Tierra del Fuego también aparece dentro de la tendencia normal o inferior. En temperatura, Neuquén, Río Negro y buena parte del centro-norte patagónico quedarían entre valores normales e inferiores, mientras que hacia el sur, principalmente Santa Cruz y Tierra del Fuego, predominarían condiciones normales.
El SMN hizo una aclaración importante sobre estos mapas: no se trata de un pronóstico para días determinados. La previsión representa el comportamiento promedio esperado durante los tres meses y no permite anticipar cuándo ocurrirán lluvias, irrupciones de aire frío o jornadas particularmente cálidas. Incluso en una región con tendencia a precipitaciones inferiores pueden producirse tormentas intensas de manera puntual.