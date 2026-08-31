El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una primavera muy diferente para varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico para septiembre, octubre y noviembre, con fuertes contrastes entre las regiones.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que varias regiones tendrán más precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su nuevo pronóstico climático trimestral, anticipando las temperaturas y precipitaciones esperadas para septiembre, octubre y noviembre. Este informe es clave para entender los patrones climáticos de la próxima estación.

El escenario muestra diferencias muy marcadas: mientras el norte podría registrar temperaturas normales o más altas de lo habitual, gran parte del centro y Cuyo aparece con una tendencia más fría.

En cuanto a las lluvias, una de las señales más fuertes aparece en el oeste de Cuyo, el norte del Litoral, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, donde existe mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales. En cambio, el NOA y el sudoeste patagónico muestran una tendencia entre normal e inferior a lo habitual.