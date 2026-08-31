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Wall Street: las acciones argentinas suben, los bonos caen y riesgo país se sostiene arriba de 500 puntos

La deuda soberana en dólares en Wall Street opera en baja, mientras el Merval avanza 1,2% en la plaza local.

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Los activos argentinos comienzan la semana de mandera dispar en Wall Street. Mientras que las acciones suben, los bonos caen y el riesgo país se sostiene por encima d elos 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotiza en rojo, con caídas de hasta 0,7% como el caso del Global 2041. Los bonos bajo legislación local caen hasta 0,9%.

El riesgo país se ubica en 513 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval sujbe 1,2%. Las acciones del panel líder se mueven en verde, con subas de hasta 2,8%, impulsadas por YPF.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con alzas generalizadas, la mayor suba la registra el ADR de Tenaris (+4.4%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.

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