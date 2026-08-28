Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

La jornada financiera en Wall Street presenta un panorama bajista para los activos argentinos. El riesgo país no perfora la barrera de los 500 puntos.

El mercado argentino opera con tendencia bajista en la última rueda de la semana en Wall Street. Tanto bonos como acciones se mueven en rojo. En ese escenario, el riesgo país se sostiene arriba de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana opera en rojo en Nueva York, traccionada a la baja por Global 2029 (-0,5%). El riesgo país se ubica en 510 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,7%. Las acciones del panel líder con mayorías en caída.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con bajas generalizadas. El mayor rojo lo registra el ADR de BBVA (-2,6%).