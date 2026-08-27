Mercado tecnológico: Nvidia negocia la compra de IA Hugging Face por casi US$13.000 millones

La compañía líder de computación de IA del mundo, Nvidia , habría acordado comprar la plataforma de inteligencia artificial de código abierto Hugging Face , por 12.900 millones de dólares , según The Information. Así lo consignan Amir Efrati, Valida Pau y Phoebe Liu quienes reconocen que por el momento no se han cerrado las negociaciones aunque, por cierto, señalan que están muy avanzadas.

De concretarse la adquisición, Nvidia lograría aumentar su posición en el sector de la IA , la misma que le ha permitido sorprender al mercado con sus resultados trimestrales y anotarse una fuerte suba en Wall Street en la última sesión.

¿Qué es Hugging Face? Es una empresa que mantiene una enorme comunidad de código abierto del mismo nombre que crea herramientas, modelos de aprendizaje automático y plataformas para trabajar con IA , con un enfoque en la ciencia de datos, el machine learning y el procesamiento de lenguaje natural (NLP).

Según los especialistas, Hugging Face se destaca por su biblioteca de transformadores de NLP y una plataforma que permite a los usuarios compartir modelos y conjuntos de datos.

Pero el apetito de Nvidia no se detendría acá, ya que también desde The information dieron cuenta que la compañía estadounidense está analizando una inversión en Perplexity que ostenta un valor de 30.000 millones de dólares . Perplexity es un motor de búsqueda impulsado por IA que transforma la manera en que se descubre y se interactúa con la información.

Sólidos resultados

Cabe señalar que el fabricante estadounidense de chips viene de presentar unos resultados impresionantes y unas previsiones muy sólidas que han superado todas las expectativas del consenso de los analistas. Pero, como si esto fuera poco, Nvidia sorprendió al avanzar que espera un crecimiento de sus ingresos del 70% en el año fiscal 2028.

Unas cuentas que demuestran una vez más que el mercado no está pagando solo por ilusiones, según sus máximos ejecutivos quienes destacan junto a los especialistas que lo más destacable es que la compañía lleva superando previsiones desde 2023. Algunos señalan que la compañía lleva tres años consiguiendo que lo extraordinario parezca normal, en términos de ganancias.

En el último trimestre el beneficio neto creció un 126% interanual, hasta los 59.688 millones de dólares, mientras que los ingresos llegaron a los 96.200 millones de dólares, un 106% más.

No extraña que Nvidia lidere el empuje de Wall Street cuya acción trepó más de 5% al conocerse los últimos balances de la compañía. Al respecto, Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB señaló que, si alguien temía que el ritmo de crecimiento de los últimos años empezara a desacelerarse, no hay indicios de ello: el beneficio neto se duplicó de 1,87 dólares por acción a 2,22 dólares por acción.

Esta experta también pone el foco en las sólidas previsiones de ingresos futuros, ya que Nvidia espera que las ventas de este trimestre superen los 108.000 millones de dólares, una cifra 4.000 millones superior a lo estimado por los analistas.

Y todo ello se da a pesar de que la compañía no prevé realizar ventas a centros de datos en China. Encima los accionistas recibieron incentivos adicionales en forma de un programa de recompra de acciones por valor de 26.000 millones de dólares y un dividendo.

Pool inversor en Wall Street

Por otro lado, tampoco hay que soslayar que semanas atrás Nvidia anunció que está con algunas de las mayores gestoras de activos de Wall Street en una iniciativa de 500.000 millones de dólares para financiar infraestructuras de IA. Entre los fondos se encuentran algunas de las grandes gestoras como Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR.

Según el diario financiero británico Financial Times, las grandes empresas tecnológicas han señalado que el gasto en IA no se ralentizará. De hecho, se prevé que el desembolso conjunto supere los 730.000 millones de dólares este año. En ese sentido, Nvidia viene de cerrar acuerdos multimillonarios con empresas de todo el ecosistema de la IA, lo que ha despertado la preocupación de algunos inversores ante la posibilidad de que el fabricante de chips esté contribuyendo a inflar la demanda y las valoraciones del sector.

Se sabe que la compañía también ha mantenido conversaciones con OpenAI para que esta alquile capacidad de cómputo en un proyecto de centro de datos en Estados Unidos, en lo que podría convertirse en una de las mayores operaciones de financiación vinculadas a la IA.

De concretarse, el acuerdo permitiría al creador de ChatGPT contratar capacidad en un complejo de 10 gigavatios y 500.000 millones de dólares que SB Energy, filial de SoftBank Group, está desarrollando en Ohio.

Para el mercado que una empresa de este tamaño como Nvidia siga creciendo a semejante ritmo resulta asombroso. Por lo tanto, si la mayor empresa cotizada del mundo sigue siendo capaz de aumentar su negocio en más del 100% interanual, puede que sea demasiado pronto para declarar el fin del mercado alcista tecnológico, advierten los analistas.

La visión del consenso es que al auge de la IA todavía le queda mucho recorrido, pero la lista de ganadores va a hacerse más larga, se extiende más allá de Nvidia, y ya está aumentando en el lado de la oferta. Entonces, la pregunta ya no es si Nvidia puede vender los chips, sino si el resto de la industria será capaz de construir con suficiente rapidez toda la infraestructura necesaria a su alrededor.