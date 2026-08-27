El Banco Central encadenó 21 jornadas de compras y ya sumó casi US$14.000 millones en lo que va del año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves US$93 millones en el mercado cambiario, su mayor adquisición en lo que va de agosto , y alcanzó así 21 jornadas consecutivas con saldo comprador .

Con esta operación, la autoridad monetaria acumuló US$13.967 millones en compras de divisas desde enero , cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario. En agosto, sin embargo, el ritmo de acumulación se moderó: hasta este jueves sumó US$ 640 millones.

En lo que va de 2026, el BCRA incorporó casi US$14.000 millones a sus reservas . La meta establecida para este año contempla una acumulación de entre US$ 10.000 millones y US$17.000 millones . El objetivo mínimo ya había sido alcanzado a comienzos de junio.

Durante los primeros tres meses del año, la capacidad del Central para sumar divisas estuvo condicionada por las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Tras la compra de este jueves, las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$ 50.860 millones , luego de registrar un incremento diario de US$77 millones . El nivel quedó cerca del máximo de la era de Javier Milei, que había sido alcanzado el martes pasado, cuando las reservas llegaron a US$50.912 millones .

El BCRA acumula 21 jornadas consecutivas de compra de dólares Archivo MDZ

Además de las operaciones del Banco Central en el mercado cambiario, el incremento diario estuvo favorecido por la suba del precio internacional del oro, un activo que forma parte de las reservas de la autoridad monetaria.

El nivel es considerado relevante para fortalecer el programa financiero del Gobierno y contar con mayor respaldo para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027. Además, una mayor disponibilidad de divisas permitiría al equipo económico contar con un mayor margen de intervención frente a eventuales movimientos en el mercado cambiario antes de los próximos comicios.

Cómo interviene el Gobierno para absorber pesos

Para sostener su intervención en el mercado de cambios y preservar la estabilidad monetaria, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local. La estrategia busca administrar la cantidad de pesos en circulación y contribuir al objetivo de preservar el valor de la moneda y contener la inflación.