Domingo casi primaveral en Mendoza: así estará el tiempo antes de arrancar septiembre

El pronóstico anticipa una jornada agradable en Mendoza, con poca nubosidad y una máxima que llegará a los 20°.

El Gran Mendoza espera un domingo casi primaveral, con poca nubosidad y una máxima de 20°.

Este domingo Mendoza va a tener condiciones casi primaverales, especialmente durante la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera poca nubosidad, vientos moderados del sector norte y temperaturas agradables para cerrar el fin de semana.

La mínima será de 7° durante las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 20°. En el Gran Mendoza se espera un día estable, con bastante sol y un ambiente mucho más agradable que el registrado durante las jornadas frías de las últimas semanas.

En la cordillera, el panorama será diferente. Allí continuarán las nevadas durante este domingo, aunque en el llano no se esperan precipitaciones ni fenómenos meteorológicos importantes.

El buen tiempo seguirá durante el comienzo de la semana en Mendoza, con máximas superiores a los 20°. Rodrigo D'Angelo / MDZ El buen tiempo seguirá durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes se esperan 21° de máxima y 8° de mínima, con poca nubosidad y vientos leves del sur. En la cordillera el cielo estará parcialmente nublado.