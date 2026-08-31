El Diablito Echeverri se va del Manchester City y jugará en otro club histórico de Europa

Sin lugar en el gigante inglés, Claudio Echeverri será cedido por tercera vez consecutiva tras sus pasos por Bayer Leverkusen y Girona. Los detalles.

Claudio Echeverri no entra en los planes del Manchester City, pero ya no es una novedad. Desde su llegada a principios de 2025, el ex River nunca logró asentarse con Pep Guardiola y ahora tampoco será considerado Enzo Maresca, el sucesor del DT español en el banco inglés.

En ese contexto, los Citizens volvieron a darle vía libre a horas del cierre del mercado europeo y ya se conoce el próximo destino del Diablito: seguirá su carrera en el Benfica de Portugal. Allí compartirá plantel con otros dos jugadores argentinos: Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.

Los detalles del inminente acuerdo entre Manchester City y Benfica por Echeverri Si bien restan algunos detalles para concretar la operación, el acuerdo está muy avanzado e implicaría un préstamo por un año con opción de compra a favor de las Águilas, cuyo monto todavía no trascendió. Echeverrí viajará en los próximos días al país galo para hacerse la revisión médica y firmar su contrato.

Tras su último paso por el Girona, Echeverri será refuerzo del Benfica de Portugal, @GironaFC Los números del Diablito y sus experiencias previas El volante ofensivo había tenido protagonismo en los tres amistosos de pretemporada del City: sumó minutos ante Inter, Atlético de Madrid y las estrellas de la K-League (liga de Corea), todos ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, desapareció del radar en el inicio oficial de la temporada y por tal motivo en Manchester tomaron la decisión de volver a prestarlo.