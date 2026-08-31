La cruda revelación de Djokovic sobre el calvario que vivió en la derrota frente a Navone en el US Open

Novak Djokovic cayó en cinco sets frente al argentino, pero durante el transcurso del partido sufrió problemas estomacales y físicos que lo afectaron.

Mariano Navone protagonizó uno de los grandes batacazos del US Open. La Nave eliminó a Novak Djokovic en la primera ronda del último Grand Slam del año, luego de imponerse por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en una batalla que se extendió durante más de cuatro horas y media. El argentino logró así uno de los triunfos más importantes de su carrera y dejó al serbio sin la posibilidad de ir por su ansiado 25° título de Grand Slam.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante y Djokovic llegó a ponerse dos sets a uno arriba, pero Navone no se dejó caer y reaccionó con contundencia. El argentino ganó el cuarto parcial y, en el quinto, aprovechó al máximo el desgaste de su rival para pasarle por encima. Del otro lado, Nole volvió a evidenciar problemas físicos, necesitó atención médica y sufrió un importante bajón durante el tramo final, cuando incluso se lo pudo ver visiblemente emocionado ante una eliminación que ya parecía inevitable.

Video: Djokovic quebró en llanto tras sufrir malestares físicos en pleno partido X @ESPNTenis La cruda revelación de Djokovic sobre el calvario que vivió en la derrota frente a Navone Una vez consumada la derrota, Djokovic habló con la prensa y dejó una declaración que encendió todavía más las alarmas: “Ha sido una sensación horrible para mí en la pista. Esto es algo que, por desgracia, vengo arrastrando prácticamente en cada partido este año”, reconoció el serbio, quien además contó que durante el encuentro volvió a sufrir episodios de vómitos y arcadas.

“Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a venirse abajo, con calambres y dolor. Estoy intentando abordar lo que me está pasando y ver hasta dónde puedo llegar de esta manera”, agregó Nole, dejando en claro que el inconveniente no fue solamente una situación puntual ante Navone, sino un problema que viene condicionando su temporada y que volvió a aparecer en un partido de máxima exigencia.