El emotivo momento que vivió un niño con una figura de Racing en el Gargantini

Un tierno y emotivo momento se vivió en las puertas del estadio Bautista Gargantini , en donde Adrián Martínez , delantero y figura de Racing , se cruzó con un joven al que le realizó un obsequio muy particular y que seguramente no olvidará jamás .

El hecho se dio luego del partido entre Independiente Rivadavia y Racing , correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura , que finalizó con un triunfo del equipo mendocino por 3 a 1.

Una vez que los futbolistas se retiraban del estadio ubicado en el Parque General San Martín , se dio este cruce que dejó a los presentes con la boca abierta por la amabilidad del profesional y la reacción del joven.

En plena fila india del plantel que dirige Juan Pablo Vojvoda , que se dio bajo un clima de tensión y angustia por una nueva derrota del equipo, un hecho puntual modificó la geografía de la medianoche del parque.

Adrián Maravilla Martínez , delantero y referente de la Academia , frenó sus pasos para dialogar con un pequeño que lo esperaba contra una de las vallas de contención.

En ese momento, el joven le pidió un obsequio al jugador, quien le respondió que no tenía nada. Sin embargo, segundos después, el goleador le ofreció su buzo, lo que generó una profunda emoción en el niño.

Qué dijo el joven hincha

Tras el episodio, que despertó la emoción de los presentes, el joven mendocino, de nombre Luciano, habló con MDZ y entre lágrimas confesó que es fanático de Racing y de Maravilla: “Siento mucha emoción, porque hace un montón quería algo de él”.

“El año pasado lo pude conocer, pero perdí todas las fotos que tenía porque se me rompió el celular. Quería algo de él y lo pude conseguir”, agregó.