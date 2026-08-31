Aumento para las Fuerzas armadas y de seguridad: cuánto cobrarán desde septiembre
Los haberes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se actualizarán hasta diciembre, comenzando con los montos oficiales para septiembre que ya fueron publicados. Se espera que las negociaciones salariales continúen en los próximos meses.
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial que alcanza a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la cual comenzará a regir desde septiembre. Los nuevos valores abarcan a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otras fuerzas federales.
La medida fue instrumentada a través de la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y establece un esquema de actualización escalonado hasta diciembre. Además de los haberes, en algunos casos también se modificaron suplementos, compensaciones y adicionales específicos de cada fuerza.
Los cuadros oficiales fijaron valores para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, estos son los salarios que comenzarán a regir desde el 1° de septiembre, de acuerdo con el grado de cada integrante.
Cuánto cobrará Gendarmería desde septiembre
Para el personal de Gendarmería Nacional, los haberes mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Comandante General: $3.316.491,15
- Comandante Mayor: $3.019.150,57
- Comandante Principal: $2.710.373,82
- Comandante: $2.230.054,39
- Segundo Comandante: $1.829.788,21
- Primer Alférez: $1.543.883,83
- Alférez: $1.371.488,08
- Subalférez: $1.246.807,35
- Suboficial Mayor: $1.929.322,88
- Suboficial Principal: $1.745.993,65
- Sargento Ayudante: $1.587.266,97
- Sargento Primero: $1.442.969,93
- Sargento: $1.311.790,86
- Cabo Primero: $1.192.537,17
- Cabo: $1.084.124,63
- Gendarme: $985.567,87
- Gendarme II: $895.970,77
Cuánto cobrará Prefectura Naval Argentina
La escala de septiembre para el personal en actividad de Prefectura quedó conformada de la siguiente manera:
- Prefecto General: $3.316.491,15
- Prefecto Mayor: $3.019.150,57
- Prefecto Principal: $2.710.373,82
- Prefecto: $2.230.054,39
- Subprefecto: $1.829.788,21
- Oficial Principal: $1.543.883,83
- Oficial Auxiliar: $1.371.488,08
- Oficial Ayudante: $1.246.807,35
- Ayudante Mayor: $1.929.322,88
- Ayudante Principal: $1.745.993,65
- Ayudante de Primera: $1.587.266,97
- Ayudante de Segunda: $1.442.969,93
- Ayudante de Tercera: $1.311.790,86
- Cabo Primero: $1.192.537,17
- Cabo Segundo: $1.084.124,63
- Marinero: $985.567,87
Cuánto cobrará la Policía Federal desde septiembre
La Policía Federal Argentina también recibió una actualización del haber mensual. Estos serán los montos correspondientes a septiembre:
- Comisario General: $3.646.718,76
- Comisario Mayor: $3.315.198,87
- Comisario Inspector: $2.923.006,64
- Comisario: $2.330.978,66
- Subcomisario: $1.908.869,39
- Principal: $1.599.658,05
- Inspector: $1.456.564,03
- Subinspector: $1.324.149,12
- Ayudante: $1.203.771,93
- Suboficial Mayor: $2.153.573,01
- Suboficial Auxiliar: $1.957.793,64
- Suboficial Escribiente: $1.779.812,40
- Sargento 1°: $1.618.011,27
- Sargento: $1.470.919,34
- Cabo 1°: $1.337.199,40
- Cabo: $1.215.635,82
- Agente: $1.105.123,47
- Aspirante: $844.996,20
- Cadete de 3° curso: $829.260,02
- Cadete de 2° y 1° curso: $794.105,22
- Capellán General: $1.962.436,44
- Capellán Principal: $1.494.067,83
- Capellán: $1.333.732,64
- Auxiliar Superior de 1ª: $1.698.237,89
- Auxiliar Superior de 2ª: $1.473.837,23
- Auxiliar Superior de 3ª: $1.329.581,31
- Auxiliar Superior de 4ª: $1.212.783,64
- Auxiliar Superior de 5ª: $1.169.383,35
- Auxiliar Superior de 6ª: $1.079.963,88
- Auxiliar Superior de 7ª: $1.009.871,56
- Auxiliar de 1ª: $1.342.138,23
- Auxiliar de 2ª: $1.256.687,12
- Auxiliar de 3ª: $1.189.671,12
- Auxiliar de 4ª: $1.112.351,13
- Auxiliar de 5ª: $1.017.465,18
- Auxiliar de 6ª: $966.619,94
- Auxiliar de 7ª: $925.038,00
Cuánto cobrará la Policía de Seguridad Aeroportuaria
En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el cuadro oficial establece los siguientes sueldos básicos desde septiembre:
- Comisionado General: $1.772.607,34
- Comisionado Mayor: $1.590.668,17
- Inspector: $1.446.061,98
- Subinspector: $1.166.489,99
- Oficial Jefe: $985.089,36
- Oficial Mayor: $902.119,90
- Oficial Principal: $773.177,01
- Oficial Ayudante: $717.837,36
- Cadete: $248.942,69
Los valores corresponden al haber mensual o sueldo básico, según la denominación utilizada para cada fuerza, por lo que el ingreso final puede resultar superior cuando se incorporan suplementos, compensaciones y otros adicionales. La actualización continuará en octubre, noviembre y diciembre para las fuerzas de seguridad alcanzadas por la resolución.
Para leer la resolución completa hacé clic acá.