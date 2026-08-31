Aumento para las Fuerzas armadas y de seguridad: cuánto cobrarán desde septiembre

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial que alcanza a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la cual comenzará a regir desde septiembre. Los nuevos valores abarcan a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otras fuerzas federales.

La medida fue instrumentada a través de la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y establece un esquema de actualización escalonado hasta diciembre. Además de los haberes, en algunos casos también se modificaron suplementos, compensaciones y adicionales específicos de cada fuerza.

Los cuadros oficiales fijaron valores para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, estos son los salarios que comenzarán a regir desde el 1° de septiembre , de acuerdo con el grado de cada integrante.

Para el personal de Gendarmería Nacional, los haberes mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria tienen nuevas escalas salariales para septiembre.

La escala de septiembre para el personal en actividad de Prefectura quedó conformada de la siguiente manera:

Prefecto General: $3.316.491,15

Prefecto Mayor: $3.019.150,57

Prefecto Principal: $2.710.373,82

Prefecto: $2.230.054,39

Subprefecto: $1.829.788,21

Oficial Principal: $1.543.883,83

Oficial Auxiliar: $1.371.488,08

Oficial Ayudante: $1.246.807,35

Ayudante Mayor: $1.929.322,88

Ayudante Principal: $1.745.993,65

Ayudante de Primera: $1.587.266,97

Ayudante de Segunda: $1.442.969,93

Ayudante de Tercera: $1.311.790,86

Cabo Primero: $1.192.537,17

Cabo Segundo: $1.084.124,63

Marinero: $985.567,87

Cuánto cobrará la Policía Federal desde septiembre

La Policía Federal Argentina también recibió una actualización del haber mensual. Estos serán los montos correspondientes a septiembre:

Comisario General: $3.646.718,76

Comisario Mayor: $3.315.198,87

Comisario Inspector: $2.923.006,64

Comisario: $2.330.978,66

Subcomisario: $1.908.869,39

Principal: $1.599.658,05

Inspector: $1.456.564,03

Subinspector: $1.324.149,12

Ayudante: $1.203.771,93

Suboficial Mayor: $2.153.573,01

Suboficial Auxiliar: $1.957.793,64

Suboficial Escribiente: $1.779.812,40

Sargento 1°: $1.618.011,27

Sargento: $1.470.919,34

Cabo 1°: $1.337.199,40

Cabo: $1.215.635,82

Agente: $1.105.123,47

Aspirante: $844.996,20

Cadete de 3° curso: $829.260,02

Cadete de 2° y 1° curso: $794.105,22

Capellán General: $1.962.436,44

Capellán Principal: $1.494.067,83

Capellán: $1.333.732,64

Auxiliar Superior de 1ª: $1.698.237,89

Auxiliar Superior de 2ª: $1.473.837,23

Auxiliar Superior de 3ª: $1.329.581,31

Auxiliar Superior de 4ª: $1.212.783,64

Auxiliar Superior de 5ª: $1.169.383,35

Auxiliar Superior de 6ª: $1.079.963,88

Auxiliar Superior de 7ª: $1.009.871,56

Auxiliar de 1ª: $1.342.138,23

Auxiliar de 2ª: $1.256.687,12

Auxiliar de 3ª: $1.189.671,12

Auxiliar de 4ª: $1.112.351,13

Auxiliar de 5ª: $1.017.465,18

Auxiliar de 6ª: $966.619,94

Auxiliar de 7ª: $925.038,00

Cuánto cobrará la Policía de Seguridad Aeroportuaria

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el cuadro oficial establece los siguientes sueldos básicos desde septiembre:

Comisionado General: $1.772.607,34

Comisionado Mayor: $1.590.668,17

Inspector: $1.446.061,98

Subinspector: $1.166.489,99

Oficial Jefe: $985.089,36

Oficial Mayor: $902.119,90

Oficial Principal: $773.177,01

Oficial Ayudante: $717.837,36

Cadete: $248.942,69

Los valores corresponden al haber mensual o sueldo básico, según la denominación utilizada para cada fuerza, por lo que el ingreso final puede resultar superior cuando se incorporan suplementos, compensaciones y otros adicionales. La actualización continuará en octubre, noviembre y diciembre para las fuerzas de seguridad alcanzadas por la resolución.

Para leer la resolución completa hacé clic acá.