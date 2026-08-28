Qué hay en la Base de Punta Indio y cómo funcionará tras ser reconvertida en estación aeronaval

La Base Aeronaval de Punta Indio es noticia luego de que trascendiera una versión que mencionaba que sería cerrada. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que atravesará una importante transformación dentro del proceso de reorganización de la Armada Argentina . El jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, confirmó que la instalación no será cerrada y que la Armada mantendrá presencia permanente en el distrito bonaerense.

El cambio previsto consiste en que Punta Indio deje de funcionar como Base Aeronaval para convertirse en una Estación Aeronaval . Como parte de ese proceso, determinados medios y personal serán trasladados progresivamente hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, ubicada en las cercanías de Bahía Blanca.

La Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) es una instalación de la Armada Argentina con una extensa trayectoria vinculada a la Aviación Naval.

En 2025 dejó de ser la sede de la Fuerza Aeronaval Nº 1 y quedó concentrada en actividades vinculadas con la Aviación Naval. Actualmente cuenta con la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima , la Escuela de Aviación Naval y el Taller Aeronaval Punta Indio .

La Escuela de Aviación Naval dispone de diez aviones T-34C-1 Turbo Mentor , aeronaves de entrenamiento biplaza y monoturbohélice.

Uno de los diez T-34C-1 Turbo Mentor que hay en la Base Aeronaval de Punta Indio. Argentina

Por su parte, la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima cuenta con siete Beechcraft BE-200 y dos Beechcraft TC-12B Huron, utilizados para tareas vinculadas con la vigilancia y el control marítimo.

Cuánto personal permanecerá en Punta Indio

La reconversión no será inmediata, sino que se desarrollará de manera gradual. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Armada, para enero de 2028 permanecerán en Punta Indio unos 180 militares y más de 150 empleados civiles.

En una primera etapa está contemplado el traslado hacia Espora de 23 trabajadores civiles que ya manifestaron su voluntad de cambiar de destino.

La redistribución del personal militar también será progresiva y tendrá como principal destino la Base Aeronaval Comandante Espora, donde la Armada busca concentrar parte de las capacidades de su Aviación Naval.

Por qué la Armada decidió reorganizar Punta Indio

Uno de los argumentos centrales de la reorganización está relacionado con el cambio en las prioridades operativas de la Armada. Punta Indio adquirió relevancia en una etapa en la que una parte importante de la actividad naval argentina estaba vinculada con el ámbito fluvial, particularmente con el Río de la Plata y el río Paraná.

Con el paso del tiempo, el eje de las operaciones se desplazó hacia el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y la vigilancia de la milla 200.

En ese contexto, la Armada considera estratégico concentrar capacidades aeronavales más cerca de las zonas donde actualmente se desarrollan buena parte de las tareas de vigilancia y control marítimo.

Uno de los principales focos de atención está puesto en las flotas pesqueras extranjeras que operan cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva argentina. Durante los períodos de mayor actividad pueden concentrarse allí cientos de embarcaciones, principalmente de bandera china, aunque también de otros países.

Punta Indio seguirá perteneciendo a la Armada

A pesar de la reducción de capacidades, las autoridades navales remarcaron que el predio continuará siendo propiedad de la Armada Argentina y que no existe una decisión de desprenderse de las instalaciones.

La intención es conservar Punta Indio como un activo estratégico de la fuerza. Incluso, ante un eventual cambio de las necesidades operativas o de las condiciones presupuestarias, no se descarta que en el futuro pueda volver a albergar mayores capacidades, como unidades de helicópteros u otros medios.

La Armada y representantes del partido de Punta Indio acordaron además mantener abiertos los canales de diálogo durante la implementación de la reorganización, con el objetivo de informar sobre las distintas etapas del proceso y evitar nuevas interpretaciones sobre el futuro de la instalación.

En paralelo, el proceso de reorganización se desarrolla en un contexto de reclamos gremiales. Durante el encuentro, trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaban una protesta frente al Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, en rechazo al ajuste y en reclamo de mejoras salariales.