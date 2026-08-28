La Capital subió el valor de las tasas municipales: cuánto costarán desde septiembre

La municipalidad de la Capital decidió aumentar sus tasas con subas a partir el 1 de septiembre. La actualización la Unidad Tributaria Municipal (UTM) pasará de $125 a $130, lo que representa una variación de un 4% y que impactará en los Derechos de Comercio, mientras que la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz contará con un esquema diferenciado de actualización.

La Ciudad de Mendoza dispuso una nueva actualización de las tasas municipales que comenzará a regir a partir de septiembre, con el objetivo de sostener los servicios que brinda el municipio procurando, al mismo tiempo, generar el menor impacto posible sobre comerciantes, vecinos y contribuyentes.

En este marco, la Unidad Tributaria Municipal (UTM) pasará de $125 a $130, lo que representa un incremento del 4% respecto del valor vigente durante agosto. Esta actualización, de porcentaje acotado, tendrá incidencia directa sobre los Derechos de Comercio, cuya determinación se encuentra vinculada al valor de la UTM.

La decisión busca mantener una actualización moderada en los distintos rubros comerciales, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de acompañar la actividad de comerciantes, emprendedores y empresas que desarrollan sus actividades en la capital mendocina. La política de la Ciudad apunta a administrar los recursos de manera responsable, procurando que las actualizaciones tributarias no representen una carga excesiva para quienes sostienen la actividad económica local.

Los valores correspondientes a distintos rubros permiten observar el alcance concreto de esta actualización, según marcaron desde la municipalidad que administra Ulpiano Suarez. Por ejemplo, dentro del sector de restaurant y/o parrillada, un importe de $250.000 en agosto pasará a $260.000 en septiembre. Del mismo modo, otro valor de $130.938 se actualizará a $136.175, mientras que un importe de $87.313 pasará a $90.805.

Comercios de la Ciudad de Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La misma variación se refleja en otros sectores. En el rubro minimercados, por ejemplo, un importe de $50.438 en agosto pasará a $52.455 a partir de septiembre, mientras que otro valor de $26.875 se actualizará a $27.950. De esta manera, la modificación de la UTM permite establecer una actualización del 4%, evitando variaciones de mayor magnitud en los montos correspondientes a los diferentes rubros.

Un esquema diferenciado para la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz

Por otra parte, la Ciudad de Mendoza resolvió aplicar un criterio diferente para la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz, desvinculando parcialmente su actualización de la variación de la UTM y evitando así trasladar un mismo porcentaje de incremento de manera uniforme a todos los contribuyentes.

Para septiembre se estableció un incremento general del 5% en las alícuotas, junto con una actualización diferencial de los valores mínimos.

En el caso de los inmuebles baldíos, ya cuentan con un tratamiento tributario diferencial dentro de la política municipal, orientada a desalentar la permanencia de terrenos ociosos y promover su desarrollo y puesta en valor.

Mediante esta actualización prevista para septiembre, se establecen esquemas diferenciados según las características de cada tributo, procurando distribuir los ajustes y moderar su impacto.

Con una suba del 4% en la UTM y un criterio específico para la Tasa por Servicios a la Propiedad Raíz, la Ciudad busca compatibilizar la necesidad de actualizar los valores municipales con una política de cuidado hacia los distintos sectores que viven, trabajan, invierten y desarrollan sus actividades en la capital mendocina.