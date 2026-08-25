Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobrará cada rango con el sueldo de agosto
El aumento fija nuevos montos según la jerarquía. Cuánto cobran oficiales, suboficiales y personal de la Policía de Establecimientos Navales en agosto.
El Gobierno nacional estableció el nuevo aumento de los sueldos de las Fuerzas Armadas. La actualización de agosto alcanza al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de la Policía de Establecimientos Navales. Cuánto cobra cada jerarquía y cuáles son los montos vigentes.
Cuánto cobran los militares en agosto de 2026
La nueva escala salarial fue establecida por la Resolución Conjunta 35/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, que fijó los montos correspondientes al trimestre junio-julio-agosto.
Los sueldos varían según la jerarquía y, para los rangos superiores, superan los $3,3 millones.
Oficiales
- Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170
- General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343
- General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075
- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979
- Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403
- Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064
- Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586
- Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384
- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437
- Suboficiales
- Suboficial Mayor: $1.685.582
- Suboficial Principal: $1.494.308
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725
- Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244
- Sargento y Cabo Principal: $1.046.123
- Cabo Primero: $938.836
- Cabo y Cabo Segundo: $868.946
- Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491
- Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452
Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales
La misma resolución también actualizó los sueldos del personal de la Policía de Establecimientos Navales. Los valores vigentes para agosto son:
- Comisario Inspector: $1.039.206
- Comisario: $997.473
- Subcomisario: $927.792
- Oficial Principal: $809.158
- Oficial Inspector: $736.105
- Oficial Subinspector: $615.644
- Oficial Ayudante: $509.954
- Oficial Subayudante: $448.501
- Subescribiente: $732.319
- Sargento Primero: $553.242
- Sargento: $530.153
- Cabo: $425.107
- Agente de Primera: $410.900
- Agente de Segunda: $404.250
La nueva escala corresponde a los sueldos establecidos para agosto de 2026 y contempla las distintas jerarquías del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales.