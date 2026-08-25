Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobrará cada rango con el sueldo de agosto

El aumento fija nuevos montos según la jerarquía. Cuánto cobran oficiales, suboficiales y personal de la Policía de Establecimientos Navales en agosto.

El Gobierno nacional estableció el nuevo aumento de los sueldos de las Fuerzas Armadas. La actualización de agosto alcanza al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de la Policía de Establecimientos Navales. Cuánto cobra cada jerarquía y cuáles son los montos vigentes.

Cuánto cobra cada rango de las Fuerzas Armadas tras el aumento. Rodrigo D'Angelo / MDZ Cuánto cobran los militares en agosto de 2026 La nueva escala salarial fue establecida por la Resolución Conjunta 35/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, que fijó los montos correspondientes al trimestre junio-julio-agosto.

Los sueldos varían según la jerarquía y, para los rangos superiores, superan los $3,3 millones.

Oficiales Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403

Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437

Suboficiales

Suboficial Mayor: $1.685.582

Suboficial Principal: $1.494.308

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244

Sargento y Cabo Principal: $1.046.123

Cabo Primero: $938.836

Cabo y Cabo Segundo: $868.946

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452 Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales La misma resolución también actualizó los sueldos del personal de la Policía de Establecimientos Navales. Los valores vigentes para agosto son: